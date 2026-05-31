Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban
Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban

Szombaton egy meteor robbant fel az Egyesült Államok északkeleti részén, Massachussetts állam felett. A detonáció erejét a NASA háromszáz tonna TNT-vel egyenértékűre becsülte - jelentette a The Guardian.

A tűzgömb Massachusetts északkeleti, illetve New Hampshire délkeleti része felett, helyi idő szerint kevéssel délután két óra után hullott darabjaira

- közölte Jennifer Dooren, a NASA kommunikációs igazgatóhelyettese.

A szakember hangsúlyozta, hogy természetes égi jelenségről volt szó. A meteor nem kapcsolódott egyetlen aktív meteorrajhoz sem, továbbá nem is műholdroncs vagy űrszemét légkörbe lépéséről beszélhetünk.

Az égitest a robbanás pillanatában mintegy 120 ezer kilométer per órás sebességgel haladt, nagyjából 65 kilométeres magasságban.

A széteséskor felszabaduló energia okozta a térségben hallható, rendkívül erős hangrobbanást. A környék lakóit váratlanul érte a jelenség. A közösségi médiában számos felhasználó számolt be arról, hogy a lökéshullám erejétől még a házak is megremegtek.

