Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban

A tűzgömb Massachusetts északkeleti, illetve New Hampshire délkeleti része felett, helyi idő szerint kevéssel délután két óra után hullott darabjaira

- közölte Jennifer Dooren, a NASA kommunikációs igazgatóhelyettese.

A szakember hangsúlyozta, hogy természetes égi jelenségről volt szó. A meteor nem kapcsolódott egyetlen aktív meteorrajhoz sem, továbbá nem is műholdroncs vagy űrszemét légkörbe lépéséről beszélhetünk.

Az égitest a robbanás pillanatában mintegy 120 ezer kilométer per órás sebességgel haladt, nagyjából 65 kilométeres magasságban.

A széteséskor felszabaduló energia okozta a térségben hallható, rendkívül erős hangrobbanást. A környék lakóit váratlanul érte a jelenség. A közösségi médiában számos felhasználó számolt be arról, hogy a lökéshullám erejétől még a házak is megremegtek.

