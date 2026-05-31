Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban

A tűzgömb Massachusetts északkeleti, illetve New Hampshire délkeleti része felett, helyi idő szerint kevéssel délután két óra után hullott darabjaira
- közölte Jennifer Dooren, a NASA kommunikációs igazgatóhelyettese.
LISTEN: ‘Massive explosion’ heard in Boston and Rhode Island https://t.co/Xueh0iyHmN pic.twitter.com/U0Pvmkq56T https://t.co/Xueh0iyHmN— Rapid Report (@RapidReport2025) May 30, 2026
A szakember hangsúlyozta, hogy természetes égi jelenségről volt szó. A meteor nem kapcsolódott egyetlen aktív meteorrajhoz sem, továbbá nem is műholdroncs vagy űrszemét légkörbe lépéséről beszélhetünk.
Az égitest a robbanás pillanatában mintegy 120 ezer kilométer per órás sebességgel haladt, nagyjából 65 kilométeres magasságban.
Flash density appears to confirm that the unknown explosion heard earlier in Eastern Massachusetts and Rhode Island was caused by a meteor reentry to the east of Boston. pic.twitter.com/lyOyqnx8Ty https://t.co/lyOyqnx8Ty— OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2026
A széteséskor felszabaduló energia okozta a térségben hallható, rendkívül erős hangrobbanást. A környék lakóit váratlanul érte a jelenség. A közösségi médiában számos felhasználó számolt be arról, hogy a lökéshullám erejétől még a házak is megremegtek.
Címlapkép forrása: Getty Images
