Itt a bejelentés: ekkor lehet lezártnak tekinteni az iráni háborút
Az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről - jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

A miniszter a Fox News televíziónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy amennyiben létrejön a megállapodás a két fél között,

a Hormuzi-szoros megnyitását az Egyesült Államok annak jeleként fogja tekinteni, hogy Irán tartja a szavát.

Scott Bessent szerint Irán nagy hibát követett el azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta az Arab-öbölbeli szomszédait. Rámutatott, hogy az öböl menti államok ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, viszont a múltban nem voltak teljes mértékben "transzparensek" a bankrendszerükben megforduló iráni pénzekkel. Az ellenük irányuló iráni légicsapásokat követően ezek az arab országok "hirtelen nagyon együttműködőkké váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla-adatokat és segíteni számlák befagyasztását" - hangoztatta az amerikai pénzügyminiszter, és egyben méltatta az amerikai tengeri blokád eredményeit, amelynek révén az iráni kikötőkből induló hajók nem jutnak át a Hormuzi-szoroson, illetve nem tudják megközelíteni az iráni partokat.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombaton bejelentette, hogy az amerikai erők egy gambiai zászló alatt Irán felé haladó teherhajót, a Lian Start erővel kényszerítették megállásra, amikor az a figyelmeztetés ellenére megpróbálta átlépni a tengeri zárlat vonalát. A tengeri jármű motorját rakétával tették működésképtelenné - közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzse.

A közlemény szerint a blokád elmúlt több mint 6 hete alatt 116 hajót fordítottak vissza amerikai katonai egységek az Ománi-öböl és Hormuzi-szoros térségében.

