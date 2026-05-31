Kiadta a parancsot Netanjahu: bekeményít az izraeli hadsereg

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben. Az izraeli hadsereg elfoglalta a kilencszáz éves Beaufort-erődöt, és a korábbi, Litáni folyóig terjedő ellenőrzési vonalat mintegy tíz kilométerrel északabbra, a Zaharani folyóig tolta ki.

Az előrenyomulásra azután került sor, hogy a Hezbollah az áprilisi tűzszünet óta az eddigi leghevesebb támadását indította Észak-Izrael ellen. A csapások miatt iskolákat kellett bezárni, és különböző korlátozásokat vezettek be. A síita milícia olcsó, könnyen összeszerelhető öngyilkos drónokat vet be. Ezeket az eszközöket a légvédelem nehezen tudja elhárítani, és már több izraeli katona halálát okozták Dél-Libanonban.

Netanjahu közleményében kijelentette, célja

elmélyíteni és kiterjeszteni a fennhatóságunkat azokra a területekre, amelyek a Hezbollah ellenőrzése alatt álltak.

Naftali Bennett, a miniszterelnök egyik fő kihívója a közelgő választásokon, még határozottabb fellépést sürget. A politikus a Bejrút külvárosaiban végrehajtandó csapásokat is támogatná.

A Beaufort-erőd elfoglalása stratégiai megfigyelőpontot biztosít az izraeli erőknek Dél-Libanon és Észak-Izrael nagy része felett. Izrael utoljára 2000 májusában tartotta ellenőrzése alatt a helyszínt. Ekkor tizennyolc év után vonták ki csapataikat Dél-Libanonból. Jiszráel Kac védelmi miniszter közölte, hogy a hadsereg az erődöt a dél-libanoni biztonsági övezet részeként fogja megtartani.

A hadművelet a Beaufort-gerinc és a Vádi asz-Szaluki térségének ellenőrzés alá vonására összpontosít. Célja emellett a Hezbollah iráni irányítás alatt kiépített infrastruktúrájának felszámolása. Az izraeli hadsereg Nabatíje közelében is műveleteket folytat, amely a síita szervezet egyik legfontosabb dél-libanoni bázisa.

Az előrenyomulás egybeesett azzal, hogy az Egyesült Államok pénteken izraeli és libanoni védelmi képviselőket fogadott Washingtonban. A találkozó célja egy amerikai közvetítésű diplomáciai rendezés elősegítése és a Hezbollah lefegyverzése volt. Május 15-én a felek 45 nappal meghosszabbították a tűzszünetet. A konfliktus eddig több mint 3370 libanoni áldozatot követelt, izraeli oldalon pedig 24 katona és négy civil vesztette életét. A folyamatos rakétatámadások miatt Észak-Izraelben tízezrek kényszerültek elhagyni otthonukat.

Forrás: Reuters

