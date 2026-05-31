Kimondta a német parancsnok: Európa kész fegyverkezni, de az időbe telik

Breuer Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Európát bíráló beszédére reagált. Hangsúlyozta, hogy Németország "óriási" védelmi költségvetés-növelésbe kezdett.

Berlin vállalta, hogy a NATO 3,5 százalékos védelmi kiadási célját már 2029-re eléri.

Ez hat évvel megelőzi a megállapodásban rögzített határidőt. A német vezérkari főnök ugyanakkor rámutatott egy alapvető dilemmára.

Európa megértette, hogy saját magának kell gondoskodnia a biztonságáról, a szükséges katonai képességeket azonban nem lehet ilyen gyorsan kiépíteni.

Breuer szerint az Egyesült Államok továbbra is "elkötelezett" Európa védelme mellett. Lényegtelen, hogy az ehhez szükséges amerikai erők előretolt jelenléttel Európában állomásoznak, vagy a tengerentúlról érkeznek. Ami viszont elengedhetetlen, az az átláthatóság. Ha Washington katonai képességeket von ki, világos ütemtervvel kell meghatározni a részleteket. Pontosan tudni kell, milyen időkeretben kell Európának pótolnia ezeket az erőket.

Az elmúlt hetekben a Trump-kormányzat váratlan és egymásnak ellentmondó csapatkivonásokat jelentett be Németországból. Erre azután került sor, hogy az elnök összetűzésbe került Friedrich Merz kancellárral. Washington emellett közölte szövetségeseivel, hogy csökkenti az Európa számára válság vagy háború esetére fenntartott stratégiai készleteket.

A konferencia másik meghatározó nagyhatalma, Kína az idei rendezvényen is visszafogott jelenléttel képviseltette magát. Ez a tavalyi évhez hasonlóan történt. Breuer szerint Peking "elszalasztja a lehetőséget", hogy párbeszédet folytasson az ázsiai és azon túli országokkal. Kína alacsonyabb szintű delegációja lényegében átengedte a főszerepet Hegsethnek.

Az amerikai védelmi miniszter várva várt beszédében nem említette Tajvant. Pedig a sziget a két nagyhatalom közötti feszültség fő forrása a térségben. Szintén kimaradt az iráni háború, amely az energiafüggő ázsiai országokat mélyen érinti. Breuer kiemelte, hogy Európa érdekei a régióban "jóval túlmutatnak" Kínán. Az európai színtér és az ukrajnai háború összekapcsolása kulcsfontosságú. Miközben Washington figyelme Irán felé fordult, a Washington, Moszkva és Kijev közötti tárgyalások gyakorlatilag leálltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images