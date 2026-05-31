  • Megjelenítés
Kimondta a német parancsnok: Európa kész fegyverkezni, de az időbe telik
Globál

Kimondta a német parancsnok: Európa kész fegyverkezni, de az időbe telik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Európa felgyorsította az újrafegyverkezést, de ehhez időre és kiszámíthatóságra van szüksége az Egyesült Államok részéről. Ezt Carsten Breuer, a német fegyveres erők vezérkari főnöke jelentette ki a Shangri-La Párbeszéd védelmi konferencián, a Bloomberg TV-nek adott interjújában - tudósított a Bloomberg.

Breuer Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Európát bíráló beszédére reagált. Hangsúlyozta, hogy Németország "óriási" védelmi költségvetés-növelésbe kezdett.

Berlin vállalta, hogy a NATO 3,5 százalékos védelmi kiadási célját már 2029-re eléri.

Ez hat évvel megelőzi a megállapodásban rögzített határidőt. A német vezérkari főnök ugyanakkor rámutatott egy alapvető dilemmára.

Európa megértette, hogy saját magának kell gondoskodnia a biztonságáról, a szükséges katonai képességeket azonban nem lehet ilyen gyorsan kiépíteni.

Még több Globál

Kiadta a parancsot Netanjahu: bekeményít az izraeli hadsereg

Bekeményít Irán: nem bízunk az amerikai ígéretekben!

Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban

Breuer szerint az Egyesült Államok továbbra is "elkötelezett" Európa védelme mellett. Lényegtelen, hogy az ehhez szükséges amerikai erők előretolt jelenléttel Európában állomásoznak, vagy a tengerentúlról érkeznek. Ami viszont elengedhetetlen, az az átláthatóság. Ha Washington katonai képességeket von ki, világos ütemtervvel kell meghatározni a részleteket. Pontosan tudni kell, milyen időkeretben kell Európának pótolnia ezeket az erőket.

Az elmúlt hetekben a Trump-kormányzat váratlan és egymásnak ellentmondó csapatkivonásokat jelentett be Németországból. Erre azután került sor, hogy az elnök összetűzésbe került Friedrich Merz kancellárral. Washington emellett közölte szövetségeseivel, hogy csökkenti az Európa számára válság vagy háború esetére fenntartott stratégiai készleteket.

A konferencia másik meghatározó nagyhatalma, Kína az idei rendezvényen is visszafogott jelenléttel képviseltette magát. Ez a tavalyi évhez hasonlóan történt. Breuer szerint Peking "elszalasztja a lehetőséget", hogy párbeszédet folytasson az ázsiai és azon túli országokkal. Kína alacsonyabb szintű delegációja lényegében átengedte a főszerepet Hegsethnek.

Az amerikai védelmi miniszter várva várt beszédében nem említette Tajvant. Pedig a sziget a két nagyhatalom közötti feszültség fő forrása a térségben. Szintén kimaradt az iráni háború, amely az energiafüggő ázsiai országokat mélyen érinti. Breuer kiemelte, hogy Európa érdekei a régióban "jóval túlmutatnak" Kínán. Az európai színtér és az ukrajnai háború összekapcsolása kulcsfontosságú. Miközben Washington figyelme Irán felé fordult, a Washington, Moszkva és Kijev közötti tárgyalások gyakorlatilag leálltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Sötét felhők gyülekeznek: narancssárga riasztás lépett életbe a jégverés és a heves viharok miatt, íme a veszélyeztetett megyék
Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility