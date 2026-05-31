Meddig fajul Trump nemtörődömsége? Radikális változás kecsegtetett a világ egyik legnagyobb gazdasága élén

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzót a 2028-as elnökválasztás egyik legvalószínűbb indulójaként tartják számon, sokáig mégis fennállt az esélye, hogy a demokrata nagyágyú azt a dicstelen örökséget hagyja maga mögött, hogy egy republikánus váltja a liberális fellegvár élén. A kaliforniai demokratákat paradox módon végül nem más, mint Donald Trump menthette meg az évtizedes megaláztatástól, de ez nem jelenti azt, hogy a botrányok elkerülték őket: a kormányzói címért viaskodó demokrata éllovas súlyos vádakkal került szembe, ezért visszalépett, feje tetejére állítva az egyébként is fordulatokkal tűzdelt küzdelmet. Az egész csak Kamala Harris hibája?

A nemtörődöm Trump

Az iráni háború lezárása még mindig várat magára, ez pedig meglátszik Donald Trump népszerűségi mutatóján is: a Fox News kutatása negatív rekordot jelzett, hiszen immár tízből hat amerikai elutasítja az elnök munkásságát. Az olajárrobbanást előidéző háború ellenzőinek tábora ugyanekkorára (60%) nőtt, a legárulkodóbb adat – és egyben a legkézenfekvőbb magyarázat Trump összeomló renoméjára – viszont az, hogy

lassan össznemzeti konszenzus alakul ki abban, hogy a Fehér Ház nem kezeli megfelelően a megélhetés kérdését.

Az amerikaiak háromnegyede (74%) elégedetlen az elnök inflációs politikájával. Így hat hónappal a félidős kongresszusi választások előtt az lenne a csoda, ha a demokraták – belső vitáik és saját gondjaik ellenére – nem magabiztosan vezetnének a republikánusok előtt. Amennyiben a demokrata fölény a New York Times friss felmérésének megfelelően 11 pont körül alakulna, a képviselőházi mellett a szenátusi többség megszerzéséhez is közel kerülhet Trump ellenzéke.

Mindez azonban látszólag nem aggasztja a Fehér Ház lakóját.

Nem törődöm a félidős választással

– fogalmazott talán már túl őszintén Trump szerdán. Két héttel ezelőtt ugyanezt a hangvételt ütötte meg az iráni háború kapcsán, mondván, „nem érdekel az amerikaiak pénzügyi helyzete”. Egyetlen mondat, amelyet bizonyára szajkózni fognak a demokraták a kampányban, és megpróbálják majd ráégetni minden republikánusra, hisz a választók leginkább a gazdaságot és a megélhetést azonosítják az Egyesült Államok legégetőbb problémájaként.

Hiába esik országosan a népszerűsége, az amerikai elnök újfent bizonyította, hogy a republikánus szavazóbázis töretlenül hűséges hozzá és hallgat a szavára.

A republikánus előválasztáson kikapott a 11 éve hivatalban lévő Bill Cassidy louisianai szenátor, akivel szemben Julia Letlow kongresszusi képviselőt támogatta az elnök. Cassidy 2021-ben egyike volt annak a hét republikánusnak, akik megszavazták Trump elítélését a Capitolium január 6-i ostromával összefüggésben. A bűnlajstromán szerepel továbbá, hogy nem támogatta Trump újrázását 2024-ben.

louisianai szenátor, akivel szemben kongresszusi képviselőt támogatta az elnök. Cassidy 2021-ben egyike volt annak a hét republikánusnak, akik megszavazták Trump elítélését a Capitolium január 6-i ostromával összefüggésben. A bűnlajstromán szerepel továbbá, hogy nem támogatta Trump újrázását 2024-ben. A valaha volt legtöbb pénzt felemésztő alsóházi előválasztási kampány forgatta fel Kentucky 4. körzetét, ahol Thomas Massie alulmaradt a Trump által támogatott kihívójával szemben, az elnök egyik leghangosabb párton belüli kritikusa így jövőre búcsúzik a Kongresszustól. A libertárius Massie az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalának egyik élharcosa volt, és élesen bírálta Trump vámjait, illetve katonai beavatkozásait egyaránt.

alulmaradt a Trump által támogatott kihívójával szemben, az elnök egyik leghangosabb párton belüli kritikusa így jövőre búcsúzik a Kongresszustól. A libertárius Massie az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalának egyik élharcosa volt, és élesen bírálta Trump vámjait, illetve katonai beavatkozásait egyaránt. Szintén veszített John Cornyn, aki régi motorosként immár két és fél évtizede, egészen pontosan 2002 óta képviselte Texast a washingtoni felsőházban. A pártelit bizalmát élvező Cornyn sokkal ritkábban állt bele Trumpba nyilvánosan, mint Cassidy, saját elmondása szerint az okozta mégis a vesztét, hogy az elnök „türelmetlenné vált” a szenátussal szemben, például a füstbe ment választójogi reform (SAVE Act) nyomán. Bár Trump állítólag márciusban még Cornyn támogatását tervezte, hosszas kivárás után a múlt héten végül Ken Paxton állami főügyész mögé állt be, aki a MAGA-bázis favoritjának volt tekinthető. Csakhogy Paxton megosztó botrányhős hírében áll, az előválasztási győzelmével pedig a legtöbb elemző szerint megugrottak a demokrata rivális, James Talarico esélyei. Ha a presbiteriánus lelkésznek tanuló Talaricónak sikerülne a bravúr, 1994 óta ő lenne az első demokrata, aki nyerne Texasban.

Mint megírtuk, Paxtont 2015-ben tőzsdei csalás miatt vád alá helyezték, de tavaly ejtették az ügyet. Miután egyebek mellett vesztegetéssel vádolták főügyészsége idején, a texasi képviselőház 2023-ban kezdeményezte az elmozdítását és felfüggesztette hivatala alól, ám az állami szenátus végül felmentette. Az előválasztási kampányban a magánéletét is elővették, felesége ugyanis tavaly házasságtörés miatt vált el tőle.

Mindazonáltal meglehet, hogy Trump nemcsak Texasban ment szembe saját érdekével, amikor beállt egyik vagy másik jelölt mögé. A demokrata fellegvárnak számító Kaliforniában például mondhatni, jobban tette volna, ha egyik republikánust sem támogatja a kormányzóválasztáson.

A ritka esély, hogy vörösre fessék a kék bástyát

„Egy olyan évben, amikor a demokraták jelentős választási győzelmekben reménykednek, mind közül a legnagyobb „kék állam” okoz számukra váratlan fejtörést” – foglalta össze találóan a helyzetet a CNN elemzése még április elején.

Kaliforniában ugyanis, ahol két éve Kamala Harris 20 százalékpontot vert Donald Trumpra, pár hete még két republikánus kormányzójelölt vezette a kutatásokat.

Egyikőjük Chad Bianco, aki 2019 óta szolgál a Los Angelestől keletre fekvő Riverside megye seriffjeként, és magát nem meglepő módon a „rend és a törvény” jelöltjeként festi le.

aki 2019 óta szolgál a Los Angelestől keletre fekvő Riverside megye seriffjeként, és magát nem meglepő módon a „rend és a törvény” jelöltjeként festi le. A másik Steve Hilton brit származású politikai tanácsadó és Fox News-műsorvezető, aki David Cameron volt konzervatív miniszterelnök stratégájaként is tevékenykedett. Érdekes magyar szál, hogy Hilton magyar emigráns családba született, apja, Hircsák István a magyar jéghoki-válogatott világklasszis kapusa volt a ’30-as években, ám az 1956-os forradalom idején elhagyta az országot. Hilton 2012-ben költözött Kaliforniába, tavaly lemondott a brit állampolgárságáról.

A felméréseket összegző FiftyPlusOne oldalán februárban még Bianco vezette a népes mezőnyt, ám tavasszal fokozatosan átvette a vezetést Hilton. A politikai kommentátor április elején ráadásul bezsebelte az amerikai jobboldal Szent Grálját, Donald Trump támogatását. Az elnök a bejelentéshez akkor azért hozzáfűzte, hogy „a demokraták abszolút szörnyű munkát végeztek” Kaliforniában, ezért „az emberek menekülnek” az államból.

A Hilton-kampány megtolásával azonban Trump elszalaszthatta azt a kétségkívül csekély, de nem kizárható eshetőséget, hogy kiszorítsák a demokratákat az előválasztáson.

Ezen fantazmagórikus forgatókönyvnek a megvalósulása persze óriási felzúdulással és ellenállással járt volna, de mégis ahhoz vezetett volna, hogy Arnold Schwarzenegger (2003-2011) után ismét republikánus kormányzója legyen annak a „mélykék” Kaliforniának, amely legutóbb 1988-ban voksolt republikánus elnökjelöltre.

Az államban ugyanis épp Schwarzenegger idején, 2010-ben nem pártalapú, hanem „dzsungel típusú előválasztást” vezettek be (non-partisan vagy jungle primary).

Ez azt jelenti, hogy minden párt összes jelöltje egyszerre mérkőzik meg, akik közül a két legtöbb voksot megkaparintó – pártállástól teljesen függetlenül – továbbjut az általános választási fordulóba.

A reform eredeti célja a politikai konszenzus és mértékletesség elősegítése, a pártfüggetlenek beleszólásának növelése volt, ám a „mindenki mindenki ellen” típusú rendszer produkálhat olykor eléggé különös kimeneteleket is. Hisz előfordulhat, hogy ezáltal olyanok mérkőznek meg az általános választáson, akik ugyanazon párt színeiben indultak. Kaliforniában mind demokraták, mind republikánusok jártak már pórul emiatt egyes törvényhozási vagy kongresszusi voksolásokon, de kormányzói előválasztáson még sohasem fordult elő, hogy bármely pártot kiszorítsák. Főleg olyan felállásban, hogy a végén a republikánusok nevessenek a demokraták egyik legerősebb bástyájában.

Jóllehet kevesen mertek volna nagy összegben fogadni az előbb felvázolt forgatókönyvre,

demokrata berkekben így is a nyugtalanság lett úrrá, hogy megtörténhet az elképzelhetetlen.

Ezt megakadályozandó, a párt kaliforniai vezetője egyenesen az esélytelen demokrata indulók visszalépésére és a többpárti előválasztási rendszer eltörlésére szólított fel, mivel az „nem működik”. Trump beavatkozásának mindazonáltal örülhettek a pánikoló demokraták, hisz a republikánus szimpatizánsok ezáltal egységbe verődhetnek Hilton mögött, a hoppon maradt Biancót utolérheti valamelyik demokrata, és továbbjuthat. A kérdés már csak az, hogy ez ki lesz.

Kamala Harris 107 Days (107 nap) című könyve egy washingtoni könyvesboltban a megjelenés napján, 2025. szeptember 23-án. A nagy port kavart memoár az elnökjelöltként eltöltött napjait és az azt megelőző időszakot idézi fel. Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew

Káosz a demokraták háza táján

Annak, hogy egyáltalán kialakulhatott az a helyzet, hogy két republikánus vezeti a mezőnyt, egyszerű az oka: demokrata oldalon rengetegen szálltak ringbe a kormányzói címért, így

a szavazatok durván szétaprózódtak a tengernyi jelölt között, miközben egyikőjük sem mozgatta meg igazán a választók fantáziáját.

Arra a személyre, aki egy csapásra demokrata éllovassá avanzsálhatott volna, pedig hiába vártak Kaliforniában. Már néhány héttel a 2024-es elnökválasztás után pedzegetni kezdték, hogy Kamala Harris Washingtonból Sacramentóba veheti az irányt, és az állami főügyészi és szenátori posztok, illetve az alelnökség után 2027-től a kormányzói hivatalban folytathatja. Hiába lett volna szinte borítékolható a győzelme, Harris egy éve bejelentette, hogy nem indul Kaliforniában. Ez egyrészt felerősítette a 2028-as elnöki ambíciójáról szóló találgatásokat, másrészt tárva nyitva hagyta a többiek előtt a kormányzójelöltség esélyét.

Harris híján egyébként Eleni Kounalakis kormányzóhelyettes léphetett volna fel Gavin Newsom magától értetődő utódjaként, aki – újabb magyar szál gyanánt – az Obama-adminisztráció idején budapesti nagykövetként tevékenykedett. Ám Kounalakis kampánya tiszavirág-életűnek bizonyult, és nem lendített rajta az sem, hogy felszólalt mellette az egykori befolyásos házelnök, a San Franciscó-i Nancy Pelosi. Kounalakis végül inkább a kincstárnoki posztra jelentkezett be.

Harris és Kounalakis tehát kilőve, így márciusban – alig három hónappal az előválasztás előtt –

Eric Swalwell kongresszusi képviselő állt a demokrata mezőny élére.

Swalwellt 2013-ban választották meg először a San Franciscótól keletre fekvő körzetében, később pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2020-ban sikertelenül pályázott az elnökjelölti címre. Pár hete még úgy tűnt, hogy Swalwell a kormányzói poszt egyértelmű esélyese, hisz a második fordulóban gyakorlatilag bárki győzedelmeskedne a republikánus Hiltonnal szemben, aki demokrata színekben feszít. Április közepén azonban borult minden: öt nő szexuális visszaéléssel vádolta meg Swalwellt. Egyikőjük, aki korábban hivatali beosztottja volt, azt állította, a képviselő nem egyszer megerőszakolta, kihasználva, hogy részegen képtelen volt beleegyezni a kapcsolatba. Swalwell néhány napon belül visszalépett a jelöltségtől és lemondott kongresszusi mandátumáról, ugyanakkor tagadta a vádakat.

A legtöbben arra számítottak, hogy Swalwell botrányos visszavonulásából ketten profitálhatnak, de ez a tipp jóindulattal is csak félig jött be. Az Elizabeth Warren-féle progresszív, Katie Porter támogatottsága ugyanis beragadt 10% alá. Ez legalább részben talán annak köszönhető, hogy a volt kongresszusi képviselőről, aki 2024-ben kudarcos szenátusi kampányt folytatott, előkerült egy videó, melyben kiabálva és káromkodva teremti le egyik beosztottját. Később egy interjún szintén elvesztette a türelmét az állandóan visszakérdező riporter miatt.

Tom Steyer milliárdos, aki hat éve szintén elnökjelölt-aspiránsként próbálkozott, Portertől eltérően előrébb tudott ugrani Swalwell visszalépése után. A párt balszárnyának kegyeit kereső, Trump-ellenes klímavédelmi aktivista szinte egyedüliként állt ki azon – Newsom által elutasított – kezdeményezés mellett, mely egyetlen alkalommal 5%-os adót vetne ki a kaliforniai milliárdosokra. De Steyer így sem úszta meg, hogy azzal vádolják, tetemes vagyonát felhasználva akarja megvenni a hivatalt. Az üzletember költései országos rekordot döntöttek az idei évben, és Kalifornia történetében is ő öntötte a valaha volt legtöbb pénzt, eddig közel 200 millió dollárt reklámanyagok terjesztésébe. Ezzel hússzor annyit szánt hirdetésekre, mint az a Xavier Becerra, aki áprilisban a demokrata mezőny élére tört.

A teljesség igénye nélkül versenyben van még Matt Mahan San José-i városvezető, aki főleg a szilícium-völgyi techszektor támogatását élvezi, Tony Thurmond állami oktatáspolitikai felügyelő, valamint Antonio Villaraigosa volt Los Angeles-i polgármester is, de az ő bemutatásuk szétfeszítené cikkünk kereteit, támogatottságuk pedig elenyésző.

Színre lép a kaliforniai Joe Biden

Le lehet állítani a végeláthatatlan Tom Steyer-reklámokat. Szavazz Xavier Becerrára!

– figurázta ki Becerra a milliárdost, aki meglepetésre a kampányhajrára feltűnően megtáltosodott: az azelőtt 4-5%-os támogatottságát hirtelen fel tudta tornászni 20%-ig, ezzel a 18%-ra mért Steyert is hangyányit maga mögé utasította.

Ez a nyúlfarknyi előny viszont bőven elég lenne Becerra számára, hogy a republikánus Steve Hilton sarkában loholva továbbevickéljen az általános választásra.

De mit érdemes tudni a világ negyedik legnagyobb gazdaságának számító Kalifornia esetleges új kormányzójáról? Becerra Joe Biden egészségügyi minisztereként, azelőtt pedig kaliforniai főügyészként szolgált, épp Harrist váltva a poszton. A ’90-es évek elejétől több mint két évtizedig ült a Kongresszus alsóházában, volt a hispán frakció vezetője és Pelosi alatt a demokraták harmadik embere is, egyszóval erős szálak fűzik a párt establishmentjéhez és – ahogy azt kritikusai kiemelik – a befolyásos donorokhoz és nagyvállalatokhoz.

Nem véletlenül írt a Guardian az „unalmasság visszatéréséről” a politikába, és nem véletlenül nevezte a Politico Becerrát „Kalifornia Bidenjének”. Előbbit a dél-karolinai fekete szavazók karolták fel a 2020-as előválasztás utolsó pillanatában, míg utóbbi mögött a latinók többsége sorakozhatott fel, miután Swalwell távozásával – sokadjára – kinyílt a mezőny. „A volt elnökhöz hasonlóan Becerra is hónapokig vergődött, mielőtt kilőtt volna és nem állt meg az előválasztási mezőny csúcsáig. Bidenhez hasonlóan neki sem volt sok pénze. Most pedig az arról szóló közhiedelemmel dacol, hogy mire vágynak a demokrata szavazók, és túlszárnyalja a feltűnőbb, progresszívebb ellenfeleit, akik a status quo felborítását ígérik. És ezt széles körű vonzerővel tette, stabilitást ígérve az évtizedes kormányzati tapasztalata által” – summázza sikerének okait a Politico, amiben a kompetencia látszata mellett szerepet játszhatott a szerencsés időzítés is. Becerra legnagyobb reklámköltései épp a Swalwell-botrány után jöttek, így pont meg tudta ragadni a választók újonnan felszabadult figyelmét.

Xavier Becerra, CA Gov candidate, in an odd interview with KTLA5 repeatedly insists the interviewer not ask https://t.co/Ye5vprRQVC — Popstonox (@Popstonox) May 12, 2026

A Demokrata Párton belül azonban nem mindenki rajong Becerra iránt

– és nemcsak azért, mert ő is összehozott egy kínos interjút, mely elején óva intette a riportert fogós kérdésektől. A Politico szerint a Biden-adminisztráció néhány volt tagját egyenesen megdöbbentette, hogy a szürke kisegérnek elkönyvelt Becerrából kormányzó lehet, főleg úgy, hogy a kompetenciájára apellál. A lapnak többen név nélkül úgy nyilatkoztak, a koronavírus kezelése terén nyújtott teljesítménye hagyott némi kívánnivalót maga után, átengedte az irányítást Anthony Fauci csapatának, sőt, előfordult, hogy felkészületlenül érkezett a Fehér Házba tájékoztatni az elnököt.

Biden administration official Xochitl Hinojosa on Xavier Becerra https://t.co/y0sI8N6y7K — Popstonox (@Popstonox) May 6, 2026

A [korábbi] Biden-kormányzatban sokan beszélnek erről, mert tudják, hogy nem volt hatékony egészségügyi miniszter. […] És ha bármelyik kabinettagot megkérdeznénk, ugyanezt mondanák

– mondta nemrég a CNN adásában Xochitl Hinojosa, aki az igazságügyi tárcában volt PR-főnök. Ron Klain, Biden egykori fehér házi kabinetfőnöke tagadta, hogy Becerra nem végezte jól a munkáját, egyesek ugyanakkor gyanúsnak vélik, hogy az exelnök nyilvánosan nem állt be korábbi minisztere mögé.

Kaliforniában június 2-án tartják az előválasztást, a két legtöbb voksot szerző jelölt november 3-án, a félidős kongresszusi voksolással egy időben mérheti össze magát.

Amennyiben hiszünk a felméréseknek, Hilton–Becerra-összecsapásra számíthatunk, de Steyer is beleszólhat még a versenybe,

így végül nem a demokraták, hanem – kevésbé meglepő módon – a republikánusok kiszorítása fenyegethet. Két dolog egyszerre igaz: a demokratáknak sikerült elkerülni a rémalom-forgatókönyvet, de nem Kaliforniában fognak közelebb kerülni ahhoz, hogy milyen friss és üde irányvonalat tapossanak ki a párt számára a 2026 utáni időszakra.

Hogyan lehet, hogy egy ilyen népes állam ennyire tehetségtelen politikusokat nevel ki?

– teszi fel a kérdést a konzervatív Wall Street Journal publicisztikája, a választ pedig a liberális oldal identitáspolitikával és a Trumppal való megszállottságában véli felfedezni.

A Demokrata Párt komolyan küzd azzal, hogy kitalálja, ki és mi is valójában. A Trump-érában, különösen egy olyan kék államban, mint Kalifornia, ami az ellenállás csúcsa, a párt szinte teljes egészében aszerint határozta meg magát, hogy mi ellen van, és nem aszerint, hogy mi mellett áll ki. És most, hogy erről kell döntenie, nem tudja, mit tegyen

– vélekedett Mike Madrid politikai kommentátor a Guardiannek.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo