Olajfinomítóra mért csapást Ukrajna: sűrű füst gomolyog az orosz város felett
Ukrán drónok csaptak le a szaratovi olajfinomítóra május 30-án éjszaka. A létesítményt a háború kezdete óta többször is támadás érte, legutóbb márciusban állt le ideiglenesen a termelés - írta a Kyiv Independent.

A helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon lángok láthatók a finomító területén, a város felett pedig sűrű, fekete füst emelkedett a magasba. Roman Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója hajnali három óra körül figyelmeztetett a dróntámadás veszélyére. Később elismerte, hogy egy polgári infrastrukturális létesítmény sérült meg. Ennek pontos típusát és helyét azonban nem árulta el, de hozzátette, hogy a támadásban senki sem sérült meg.

A csapás több hullámban zajlott az éjszaka folyamán.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem 216 ukrán drónt semmisített meg.

Ezeket tíz orosz régió, valamint a megszállt Krím-félsziget és az Azovi-tenger felett lőtték le, köztük a Szaratovi terület légterében is.

A szaratovi olajfinomító több mint húszféle kőolajterméket állít elő, többek között benzint, gázolajat, fűtőolajat és bitument. Az ukrán vezérkar adatai szerint a létesítmény 2023-ban mintegy 4,8 millió tonna nyersolajat dolgozott fel. A finomító stratégiai jelentőségű: Szaratov városa a kazah határtól mintegy 150, a frontvonaltól pedig nagyjából 600 kilométerre fekszik.

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

