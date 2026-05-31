Óriási botrány robbant ki a hírhedt titkosszolgálatnál: gyakorlatilag kirámolta a CIA-t egy hétköznapi szélhámos

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Komoly botrány robbant ki a napokban az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökségénél (CIA), miután kiderült, hogy egy hétköznapi szélhámos egyszerűen éveken át lóvá tette és kirabolta a szervezetet. David Rush több mint 40 millió dollárral rövidítette meg az amerikai titkosszolgálatokat – az ügy hátterét szemlélve érthetetlen, hogy nem bukott le.

A héten vált nyilvánossá, hogy május 18-án razziát tartott az FBI egy bizonyos David Rush virginiai otthonánál, majd nagy értékű sikkasztás gyanúja miatt őrizetbe vették a férfit és vádat emeltek ellene.

David Rush otthonában 300 aranyrudat, nagy értékű Rolex-karórákat, több millió dollárnyi amerikai és külföldi készpénzt találtak. Csak az aranyrudak értéke több mint 40 millió dollár volt.

Az FBI eddig nyilvánossá vált nyomozati anyaga szerint a gyanúsított az összes pénzt valamilyen formában a CIA-n keresztül szerezte meg – a férfi lényegében kicsalta a vagyonelemeket a hírszerzési ügynökségtől.

A CIA-hoz közelálló források részletesen beszéltek a New York Post-nak David Rush és az ügynökség közös történetéről, ebből kiderül, hogy

a férfi lényegében hazugsággal magas pozícióba jutott a CIA-n belül, majd „munkával kapcsolatos kiadások” fedezésére jelentős összegeket vett fel az amerikai államtól.

Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy Rush feladata valószínűleg az volt, hogy érzékeny információkat szerezzen meg külföldön; nem kizárt, hogy egy eszköz lett volna erre az, hogy megfelelő helyre csúsztatott anyagi javak segítségével csaljon ki fontos hírszerzési adatokat bennfentesektől. A nagy mennyiségű arany legalábbis erőteljesen ezt sugalmazza. A férfi viszont nem végezte el feladatát, egyszerűen zsebre vágta az adófizetőktől kapott pénzt.

Ahhoz, hogy az ügynökre ennyi pénzt, aranyat rábízzanak, kiemelt bizalmi pozícióba kellett kerülnie. Ezt David Rush úgy érte el, hogy egyszerűen hazudott arról, hogy milyen szakmai háttere, képzettsége, végzettsége van, amikor elkezdett együtt dolgozni a CIA-val.

A gyanúsított behazudta, hogy diplomája van a Clemson University-től, a Rensselaer Polytechnic Institute-tól. Hazudott arról, hogy az amerikai haditengerészet tesztpilótája volt és egy egész tesztcsoportot vezetett – mint kiderült, pilóta-jogosítványa sincs. Hazudott arról, hogy számítógéptudós végzettséget szerzett az amerikai haditengerészeti akadémián. Hazudott katonai képesítéséről is: 20 évig szolgált az amerikai haditengerészetben – ez igaznak bizonyult, viszont nem vállalt utána további szolgálatot és hadnagyként szerelt – közben azt hazudta, hogy tartalékos százados. Ezek a hazugságok mind ahhoz vezettek, hogy Rush kiemelt bérezéssel magas bizalmi pozícióba jutott a CIA-nál.

Most pedig jöjjön a legnagyobb talány – ami magán a csaláson felül a legtöbb kérdést veti fel az amerikai közvéleményben:

mégis hogy lehet, hogy a CIA, a világ egyik legjobban finanszírozott, legfelkészültebb és legprofibb hírszerzési szervezete nem szúrta ki, hogy az egyik magas pozícióban lévő emberük egy hétköznapi csaló?

Egy volt CIA-tiszt arról beszélt a Postnak: amikor az ember jelentkezik az ügynökséghez, alapos átvilágítást végeznek személyével kapcsolatban, ellenőrzik családi hátterét, az oktatási intézményeket, ahová járt, átvilágítják a baráti, ismerősi kört is.

Ez valószínűleg egy elég átfogó átverési séma. Rengeteg társtettese lehet”

– mondta a lap forrása, aki arra szólította fel az amerikai törvényhozás hírszerzési bizottságait, hogy indítsanak vizsgálatot az üggyel kapcsolatosan.

Ezek mind könnyen ellenőrizhető adatok. Vannak hitelesítők és háttéremberek. Hogy jutott át ez a srác a rendszeren? És ha neki sikerült, vajon hányan lehetnek még hasonló cipőben?”

– vetette fel a kérdést a lap hírszerző forrása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images