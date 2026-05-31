Rejtélyes repülőgép-tesztre készül az Egyesült Államok: először próbálják ki élesben az X-59-est

Az X-59 a tavaly októberi első felszállása óta tizennégy alkalommal emelkedett a levegőbe. Ezek a repülések eddig csupán a repülőgép rendszereinek és általános mérnöki megoldásainak ellenőrzésére szolgáltak. Most azonban az az úttörő szakasz következik, amikor a gép a gyakorlatban is bizonyíthatja fő rendeltetését: a csendes szuperszonikus repülést.

A júniusban induló tesztek során az X-59 mintegy 13 100 méteres magasságban, óránként több mint 1014 kilométeres sebességgel fog repülni.

NASA’s X-59 is preparing for upcoming flight tests at speeds faster than the speed of sound! The X-59 team continues evaluating its performance across a range of flight conditions and is preparing for first supersonic flight. More X-59: https://t.co/YfTlWUtAw6 pic.twitter.com/hmFIN9ENqr https://t.co/YfTlWUtAw6 — NASA Aeronautics (@NASAaero) May 29, 2026

Hangrobbanás akkor keletkezik, amikor egy repülő test sebessége a levegőben átlépi a hangsebességet. A hanghatár megközelítésekor a gép orra előtt torlódó nyomáshullámok összepréselődnek, majd a hangsebesség átlépésekor egyetlen erős lökéshullámmá egyesülnek. Ez a folyamat a földön mennydörgésszerű hangjelenségként érzékelhető. Mivel egy szuperszonikus sebességgel haladó repülőgép folyamatosan maga után vonja ezt a lökéshullámot, a hagyományos hangsebesség feletti repülőgépek nem közlekedhetnek lakott területek felett.

Az X-59 tervezői ezt a problémát a nyomáshullámok szétválasztásával oldották meg. A technológia kulcsa a gép jellegzetes, vékony és fokozatosan keskenyedő orrkúpja, amely a repülőgép 30,3 méteres teljes hosszának mintegy harmadát teszi ki. Kialakításának köszönhetően a levegőben keletkező lökéshullámok nem tudnak egyetlen erős hangrobbanássá egyesülni. Ehelyett csak sokkal gyengébb, szétszórt nyomáshullámok formájában érik el a földfelszínt.

Fontos hangsúlyozni, hogy az X-59 egy tisztán kísérleti repülőgép, és nem egy leendő kereskedelmi jármű prototípusa, amelyet pusztán ülések beszerelésével utasszállítóvá lehetne alakítani. A tesztprogram jelentősége azonban vitathatatlan. Ha a gép a gyakorlatban is igazolja a csendes szuperszonikus repülés megvalósíthatóságát, az utat nyithat a hangsebesség feletti utasszállítás újjászületéséhez. Történelmi párhuzamként érdemes felidézni, hogy a Bell X-1 rakétahajtású kísérleti repülőgép korai eredményei is elengedhetetlenek voltak a legendás Concorde későbbi kifejlesztéséhez.

Címlapkép forrása: Nick Ut/Getty Images