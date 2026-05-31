Vészkérést küldött Trumpnak Zelenszkij

A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokat vasárnap, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre.

Az ukrán államfő a CBS News televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban úgy fogalmazott, hogy

a jelenlegi gyártási nagyságrend "semmi", ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő.

Zelenszkij elmondta: változatlanul szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy licensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat. Arról is beszámolt, hogy levélben fordult a Fehér Házhoz, valamint az amerikai Kongresszushoz, és abban az ukrán harctéri szükségleteket részletezte, elsősorban az elhárító fegyverzet hiányát.

Hozzátette, a közelmúltban beszélt Donald Trump amerikai elnökkel is arról, hogy a gyakorlatban működőképes az a modell, amelynek alapján "európai pénzből" vásárolnak Ukrajna számára amerikai fegyverzetet, ugyanakkor hozzátette: jelenleg az a probléma, hogy nem tudnak elegendő mennyiséget vásárolni.

Volodimir Zelenszkij megjegyezte, hogy az Ukrajnában is szükséges fegyverzetek hiányának egyik oka az iráni háború, és reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, ami tartós békét eredményez. Elismerte, hogy az Egyesült Államok vezetésével zajló ukrajnai békefolyamatban szünet következett be, amit annak tulajdonított, hogy Washington számára jelenleg Irán a prioritás.

Az ukrán elnök szerint a tavaly többször megtartott háromoldalú technikai szintű egyeztetések ukrán, orosz, amerikai részvétellel hasznosak voltak, még akkor is, ha nem magas szintű vezetői találkozókról volt szó. Hozzátette, hogy van a békére irányuló erőfeszítéseknek egy "európai pályája", amelynek mentén Európa próbál közvetíteni az orosz és az ukrán fél között, valamint azt hangoztatta, hogy lehetséges egy kétoldalú megoldás is, ami közvetlen ukrán-orosz egyeztetéseket jelentene.

Készen állok találkozni Putyinnal, ha ő készen lesz erre"

- fogalmazott Zelenszkij, amihez ugyanakkor hozzáfűzte, hogy több szankcióra és nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben. Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy reményei szerint és az ukrán tárgyalódelegációtól kapott jelzések alapján

"két héten belül" ismét Kijevbe látogathat az amerikai elnök két béketárgyalója, Steve Witkoff és Jared Kushner.

