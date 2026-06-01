Aggasztó megszólalás Zelenszkijtől: ennyi idő lesz a béketárgyalásokra

Zelenszkij elmondta, hogy Oroszország 2025 decemberében elvesztette a harctéri kezdeményezést. Ez kedvezőbb tárgyalási pozíciót teremtett Kijev számára. Az elnök erről már januárban tájékoztatta amerikai partnereit. Hangsúlyozta, hogy Moszkva hónapról hónapra egyre több katonát veszít. Becslései szerint a veszteség havonta akár a 35 ezer főt is elérheti, így az orosz hadsereg súlyos emberhiány felé sodródik. Zelenszkij úgy véli, mindez a tárgyalóasztalhoz kényszerítheti Oroszországot.
Az időablak azonban csak a télig tart, amikor Moszkva várhatóan ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát veszi célba.
Az orosz előrenyomulás a frontvonalon a 2025–2026-os tél folyamán megtorpant, ahogyan az az átfogó háború korábbi téli időszakaiban is történt. Olekszandr Szirszkij főparancsnok márciusban közölte, hogy Ukrajna februárban több területet foglalt vissza, mint amennyit Oroszország elfoglalt. Ilyen eredményre a 2023-as sikertelen ellentámadás óta nem volt példa. Miközben az ukrán erők délen újabb ellentámadásokat indítottak, Oroszország drasztikusan fokozta az ukrán városok elleni légicsapásokat. Ezek elsősorban a távhő- és áramellátó hálózatok megsemmisítését célozzák.
Az ukrán elnök elismerte, hogy a tárgyalások újraindításához további nyomást kell gyakorolni Vlagyimir Putyinra. Ugyanakkor az Egyesült Államok figyelmét jelenleg a közel-keleti konfliktus köti le. "Az Egyesült Államok áthelyezte a fókuszát a Közel-Keletre, ezért vannak szünetek a diplomáciai tárgyalásainkban" - fogalmazott Zelenszkij.
Az ukrán-orosz tárgyalások utolsó fordulójára 2026 februárjában került sor Genfben. Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 12-én elismerte, hogy az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetések holtpontra jutottak. Zelenszkij közölte, hogy Kijev két héten belül várja Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottakat. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter május 30-án mindössze annyit mondott, hogy Washington "megtalálja a módját" Ukrajna védelmi támogatásának, de további részleteket nem árult el.
