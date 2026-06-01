Brüsszel vagy Moszkva? – Putyin színvallásra kényszerítette volt szövetségesét, nem teszi zsebre, amit válaszként kapott

Vlagyimir Putyin múlt héten szólította fel Jerevánt arra, hogy „mihamarabb” tartson referendumot, mert szerinte lehetetlen lenne az országnak összeegyeztetnie az EU-csatlakozást a Moszkva által irányított Eurázsiai Gazdasági Unióban (EGU) betöltött tagságával.
Pasinján Facebookra feltöltött videóüzenetében arról beszélt, hogy
nem lenne logikus népszavazást tartani, hiszen nem kellene a két blokk között választani addig, amíg Örményország nem nyújtja be hivatalosan az uniós csatlakozási kérelmét, illetve nem jut közel ahhoz, hogy az EU-tól tagjelölti státuszt kapjon.
Pasinján közölte: az orosz-örmény kapcsolatok jelenleg az átalakulás folyamatában vannak, és reményét fejezte ki, hogy sikerül új kapcsolatokat kiépíteni, mert a viszony „nyitott és őszinte”.
Oroszország és Örményország technikailag szövetségesei egymásnak, de Jereván neheztel Moszkvára amiatt, hogy az nem nyújtott segítséget a hegyi-karabahi örmény nemzetiségű lakosságnak, amikor Azerbajdzsán 2023-ban megtámadta őket. Azóta Örményország az Egyesült Államokhoz és az Európai Unióhoz igyekszik közeledni. Felfüggesztette részvételét egy Oroszországgal kötött regionális biztonsági megállapodásban, és tavaly törvényben is rögzítette európai uniós csatlakozási szándékát.
Múlt pénteken az Eurázsiai Gazdasági Unió jelezte, hogy Örményország kizárását fontolgatja amiatt, hogy Jereván csatlakozni szeretne az EU-hoz. Asztanai csúcstalálkozója után Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és Kirgizisztán közölte, hogy Örményország nyugati integrációja „jelentős kockázatokat jelent az EGU gazdasági biztonságára”.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Bombaerős az amerikai feldolgozóipar
Az építőipar viszont lassult.
Ennek a két részvénynek felrobbant az árfolyama - Mutatjuk, kik lehetnek a következők
2 izgalmas nevet is találtunk.
Nincs megállás: hatalmas mennyiségű eső zúdul a nyakunkba, mutatjuk, hol szakad le az ég a napokban
Több hullámban érkezik a csapadék.
Itt a fordulat: drasztikusan beszakadt a migráció Európa egyik legkedveltebb célpontjában
Elveszett Németország vonzereje?
Brüsszel vagy Moszkva? – Putyin színvallásra kényszerítette volt szövetségesét, nem teszi zsebre, amit válaszként kapott
Az orosz elnök referendumot akar Örményország uniós csatlakozásáról.
Kiderült az igazság Trump egészségéről – Túl szép, hogy igaz legyen, amit el akar hitetni a Fehér Ház?
A szakértők több hiányosságot is felfedeztek.
Mély csapdába lépnek azok a magyar cégek, amelyek már Magyarországon nem találnak dolgozókat
Az új Eurobarométer-felmérés egészen sajátos eredményeket mutat a hazai munkaerőpiacről.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?