Brüsszel vagy Moszkva? – Putyin színvallásra kényszerítette volt szövetségesét, nem teszi zsebre, amit válaszként kapott
MTI
Portfolio
Visszautasította hétfőn Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az orosz elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Örményország rendezzen népszavazást a csatlakozásról az Európai Unióhoz.

Vlagyimir Putyin múlt héten szólította fel Jerevánt arra, hogy „mihamarabb” tartson referendumot, mert szerinte lehetetlen lenne az országnak összeegyeztetnie az EU-csatlakozást a Moszkva által irányított Eurázsiai Gazdasági Unióban (EGU) betöltött tagságával.

Pasinján Facebookra feltöltött videóüzenetében arról beszélt, hogy

nem lenne logikus népszavazást tartani, hiszen nem kellene a két blokk között választani addig, amíg Örményország nem nyújtja be hivatalosan az uniós csatlakozási kérelmét, illetve nem jut közel ahhoz, hogy az EU-tól tagjelölti státuszt kapjon.

Pasinján közölte: az orosz-örmény kapcsolatok jelenleg az átalakulás folyamatában vannak, és reményét fejezte ki, hogy sikerül új kapcsolatokat kiépíteni, mert a viszony „nyitott és őszinte”.

Oroszország és Örményország technikailag szövetségesei egymásnak, de Jereván neheztel Moszkvára amiatt, hogy az nem nyújtott segítséget a hegyi-karabahi örmény nemzetiségű lakosságnak, amikor Azerbajdzsán 2023-ban megtámadta őket. Azóta Örményország az Egyesült Államokhoz és az Európai Unióhoz igyekszik közeledni. Felfüggesztette részvételét egy Oroszországgal kötött regionális biztonsági megállapodásban, és tavaly törvényben is rögzítette európai uniós csatlakozási szándékát.

Múlt pénteken az Eurázsiai Gazdasági Unió jelezte, hogy Örményország kizárását fontolgatja amiatt, hogy Jereván csatlakozni szeretne az EU-hoz. Asztanai csúcstalálkozója után Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és Kirgizisztán közölte, hogy Örményország nyugati integrációja „jelentős kockázatokat jelent az EGU gazdasági biztonságára”.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

