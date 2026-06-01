Egyre nagyobb a baj Oroszországban - Kiderült, miért beszél Putyin a háború befejezéséről

Az orosz gazdaság tavaly mindössze egy százalékkal bővült a 2024-es 4,9 százalékos adat után. A Reuters elemzéséből kiderül, hogy 2026 első negyedévében már 0,2 százalékos visszaesést mértek. Az ukrán dróncsapások, a szankciók és a háború költségei egyre mélyebb válságba sodorják az országot. Az ukránok szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azért beszél a háború lezárásáról, mert reméli, hogy ezzel enyhül a nyomás az orosz gazdaságon.

A Reuters a szentpétervári gazdasági fórumról közöl beszámolót: azt írják - a fórum alaphangját jelentősen befolyásolja, hogy a 3000 milliárd dolláros, nyersanyag-alapú orosz gazdaságot különösen súlyosan érintik az ukrán dróntámadások. Ezek a csapások az olajfinomítói kapacitás negyedét, valamint műtrágyaüzemeket és kikötőket is megbénítottak.

Az idei évre mindössze 0,4 százalékos növekedést prognosztizálnak az elemzők.

Az orosz tisztségviselők a lassulást a magas kamatokkal, a szankciókkal és az erős rubellel magyarázzák.

Az üzleti élet szereplői viszont egyértelműen a háború befejezésében látják a megoldást.

Az ukrán RBK szerint ez a fő oka annak, hogy Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés elkezdett beszélni most a háború befejezéséről - remélik, hogy ez egy kicsit enyhíti a gazdasági nyomást.

A Kreml közlése szerint a tavaly februárban indult béketárgyalások leálltak, mivel az Egyesült Államok figyelmét a közel-keleti konfliktus köti le. Ezzel párhuzamosan befagytak az amerikai befektetések, valamint a szankciók enyhítéséről szóló egyeztetések is. Egy magas rangú orosz bankár a Reutersnek névtelenül nyilatkozva úgy fogalmazott:

Putyin tavaly elszalasztott egy jó lehetőséget a megállapodásra, most pedig a gazdaság az instabilitás jeleit mutatja.

A június 3. és 6. között zajló szentpétervári fórum fő témája a növekedés. Az orosz jegybank egykori alelnöke, Oleg Vjugin szerint azonban a kétszámjegyű jegybanki alapkamat, a háborút finanszírozó adóemelések és a csökkenő beruházások mellett egyszerűen nincsenek új ötletek.

A kormánynak lényegében nincs mit kínálnia a növekedés helyreállítására"

– mondta a szakember a Reutersnek.

Szokatlanul nyílt bírálat hangzott el a parlamentben is. Renat Szulejmanov, az Orosz Kommunista Párt Állami Duma-képviselője kijelentette, hogy a gazdaság nem bírja a "különleges katonai művelet" elhúzódását.

Sem a harckocsiknak, sem a tüzérségi lövedékeknek nincs fogyasztói értéke. A gazdaság ugyan előállítja őket, de a lakosság nem tudja felhasználni ezeket"

– fogalmazott a politikus.

A Reuters értékelése szerint Oroszország – 140 milliós lakosságával, fejletlen tőke- és kötvénypiacával, valamint külföldi befektetések nélkül – nem tudja India vagy Kína mintájára a belső keresletre építeni a növekedést. Mihail Matovnyikov, a Szberbank pénzügyi elemzési központjának vezetője szerint a gazdaságnak külső forrásbevonásra van szüksége. Ezt azonban sem az állami költségvetés, sem a bankrendszer nem tudja biztosítani. A szakember úgy véli, hogy a szankciók enyhítése nélkül az ország stagnálásra van ítélve.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images