Elképesztő agykutatás: rendkívül aggasztó következménnyel járhat, ha sokat éjszakázunk

A NeuroImage folyóiratban megjelent tanulmány a brit UK Biobank adatbázisát használta fel. A kutatók 14 198 középkorú és idősebb, egészséges felnőtt MRI- és egészségügyi adatait elemezték. A 2122 váltott műszakban dolgozó résztvevő agyában
szimmetrikus, mérsékelt térfogatcsökkenést figyeltek meg a jobb oldali talamuszban és a bal oldali amigdalában.
Ezek az agyterületek kulcsszerepet játszanak az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában, az emlékek felidézésében, valamint az érzelmi reakciók kontrollálásában.
A Thomas Welton idegtudós által vezetett kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy ezek az elváltozások
a krónikus cirkadián ritmuszavar korai, még tünetmentes idegrendszeri jelei lehetnek.
A váltott műszakos munkával összefüggő jellegzetes panaszok, mint például az érzelmi instabilitás, a figyelemzavar és a memóriaproblémák, pontosan azokhoz az agyterületekhez kötődnek, amelyeknél a térfogatveszteséget kimutatták.
A kutatás egy másodlagos elemzése negatív összefüggést tárt fel a térfogatcsökkenés és a kognitív teljesítmény között. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb térfogatveszteség bizonyos teszteken gyengébb eredményekkel párosult. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hatás mértéke rendkívül kicsi, ezért az eredményeket érdemes fenntartásokkal kezelni.
Kiemelten fontos megállapítás, hogy a váltott műszak abbahagyása után az agyi elváltozások átlagosan két és fél éven belül részben visszafordultak.
A kutatók szerint ez egy olyan terápiás időablakot villanthat fel, amelyen belül még lehetséges a megelőzés és a felépülés. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy csupán az agy alkalmazkodási mechanizmusáról van szó. Elképzelhető ugyanis, hogy éppen azok az emberek képesek hosszabb távon ilyen munkarendben dolgozni, akiknek az agya sikeresen kompenzálja a megváltozott körülményeket.
A vizsgálat korlátját jelenti, hogy kizárólag középkorú és idősebb felnőttekre terjedt ki, így egyelőre nem világos, hogyan reagál a fiatalabb munkavállalók agya a váltott műszak okozta terhelésre.
2018-as adatok alapján Magyarországon 358 ezren dolgoznak váltott munkarendben, közel 138 ezren pedig éjszakai műszakban, a két csoport összesen a foglalkoztatottak mintegy 10%-át teszi ki.
