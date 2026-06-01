FONTOS Kimondták, mi lesz a huszonegyedik század új olaja: váratlan dologgal kezdenek el kereskedni az Egyesült Államokban
Elképesztő agykutatás: rendkívül aggasztó következménnyel járhat, ha sokat éjszakázunk

Szingapúri kutatók egy eddig példátlan volumenű vizsgálatban kimutatták, hogy a váltott műszakos munka mérhető agytérfogat-csökkenéssel jár együtt. A változások azonban részben visszafordíthatók, ha a dolgozó felhagy ezzel a munkarenddel - számolt be a Sciencealert.
A NeuroImage folyóiratban megjelent tanulmány a brit UK Biobank adatbázisát használta fel. A kutatók 14 198 középkorú és idősebb, egészséges felnőtt MRI- és egészségügyi adatait elemezték. A 2122 váltott műszakban dolgozó résztvevő agyában

szimmetrikus, mérsékelt térfogatcsökkenést figyeltek meg a jobb oldali talamuszban és a bal oldali amigdalában.

Ezek az agyterületek kulcsszerepet játszanak az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában, az emlékek felidézésében, valamint az érzelmi reakciók kontrollálásában.

A Thomas Welton idegtudós által vezetett kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy ezek az elváltozások

a krónikus cirkadián ritmuszavar korai, még tünetmentes idegrendszeri jelei lehetnek.

A váltott műszakos munkával összefüggő jellegzetes panaszok, mint például az érzelmi instabilitás, a figyelemzavar és a memóriaproblémák, pontosan azokhoz az agyterületekhez kötődnek, amelyeknél a térfogatveszteséget kimutatták.

A kutatás egy másodlagos elemzése negatív összefüggést tárt fel a térfogatcsökkenés és a kognitív teljesítmény között. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb térfogatveszteség bizonyos teszteken gyengébb eredményekkel párosult. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hatás mértéke rendkívül kicsi, ezért az eredményeket érdemes fenntartásokkal kezelni.

Kiemelten fontos megállapítás, hogy a váltott műszak abbahagyása után az agyi elváltozások átlagosan két és fél éven belül részben visszafordultak.

A kutatók szerint ez egy olyan terápiás időablakot villanthat fel, amelyen belül még lehetséges a megelőzés és a felépülés. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy csupán az agy alkalmazkodási mechanizmusáról van szó. Elképzelhető ugyanis, hogy éppen azok az emberek képesek hosszabb távon ilyen munkarendben dolgozni, akiknek az agya sikeresen kompenzálja a megváltozott körülményeket.

A vizsgálat korlátját jelenti, hogy kizárólag középkorú és idősebb felnőttekre terjedt ki, így egyelőre nem világos, hogyan reagál a fiatalabb munkavállalók agya a váltott műszak okozta terhelésre.

2018-as adatok alapján Magyarországon 358 ezren dolgoznak váltott munkarendben, közel 138 ezren pedig éjszakai műszakban, a két csoport összesen a foglalkoztatottak mintegy 10%-át teszi ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio X-Cycling Day

