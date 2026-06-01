Első hivatalos vendégét fogadta Orbán Anita
Tom Berendsen holland külügyminisztert fogadta hivatalos látogatáson Orbán Anita – erről maga a magyar külügyminiszer számolt be Facebook-oldalán.

A Külügyminisztériumban tett ma látogatást Tom Berendsen, a jelenlegi centrista holland kormány külügyminisztere.

Orbán Anita külügyminiszter kinevezése óta először fogadta hivatalában egy másik ország külügyminiszterét hivatalos látogatáson.

Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, de számomra a mai beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti: az Erasmus-ösztöndíjak. Az európai együttműködés akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, amikor egy magyar egyetemista Amszterdamban, Leidenben vagy Utrechtben tanulhat, új nyelvet, új kultúrát, új barátokat és új lehetőségeket ismerhet meg

– számolt be Orbán Anita.

A magyar külügyminiszter emlékeztetett, az uniós források hazahozatalával egy időben, szeptembertől újraindul az Erasmus-program Magyarországon, amelyből még az Orbán-kormány idején zárták ki a „modellváltó” egyetemeket.

Hollandiával abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több ilyen kapu nyíljon meg a fiatalok előtt

– jegyezte meg Orbán Anita.

Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala

