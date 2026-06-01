Figyelmeztet a klímapolitikai biztos: kiábrándító a helyzet
Globál

Az Európai Unió klímapolitikai biztosa szerint az elmúlt évek ENSZ-klímacsúcsai elmaradtak attól a szinttől, amelyet a tudósok szükségesnek tartanak.
Wopke Hoekstra hétfőn egy brüsszeli, a Politico által szervezett rendezvényen fejtette ki az álláspontját. Kiemelte, hogy

az utóbbi öt-nyolc év COP-csúcsainak eredményei kiábrándítóak voltak

ahhoz képest, amit a klímaválság kezelése valójában megkövetelt volna. Az uniós biztos egyértelműen fogalmazott: ha összevetjük a probléma súlyát azzal, amit a nemzetközi közösség eddig elért, el kell ismernünk, hogy a tárgyalások nem hozták meg a várt eredményt.

Hoekstra ugyanakkor nem kérdőjelezte meg a COP-csúcsok létjogosultságát, amelyeken közel kétszáz ország konszenzusos alapon hoz döntéseket. Szorgalmazta azonban, hogy a gyorsabb előrelépésre kész államok kisebb csoportokban is működjenek együtt a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Forrás: Reuters

