Hatalmas víz alatti flotta épülhet: kiderült, mikor vetheti be legújabb fegyverét a fenyegetett sziget

Csi Tungjün katonai szakértő hétfőn hangsúlyozta, hogy a Narvál tengeralattjáró tesztelése során a biztonság az elsődleges szempont. Kifejtette, hogy a már hadrendben álló hadihajókat kevésbé befolyásolják az időjárási viszonyok. Egy tesztelés alatt álló tengeralattjárónak azonban pontos teljesítményadatokat kell gyűjtenie, amihez stabil környezeti feltételek szükségesek. Hozzátette: a külső változók minimalizálása biztosítja az eredmények megbízhatóságát.

A szakértő elmondta, hogy a tengeri próbák más egységekkel, köztük a parti őrséggel és a haditengerészettel való összehangolást is igényelnek. A hajó következő lépésként tartóssági és mélyvízi merülési teszteken esik át. Ha ezek sikeresen lezárulnak, az átadásra július és szeptember között kerülhet sor.

A Narvál a múlt hónapban sikeres fegyverzeti tesztet hajtott végre gyakorlótorpedókkal. Wellington Ku védelmi miniszter korábban közölte, hogy a kormány nem szab meg fix átadási határidőt.

A CSBC hajóépítő vállalat elnöke, Csen Csenghung a múlt hónapban kijelentette, hogy

Tajvannak több mint tíz tengeralattjáróra van szüksége egy hatékony víz alatti haderő felállításához.

A mostani tesztidőszak azért is lehet kulcsfontosságú, mivel ettől függhet a sziget fegyverkezése a jövőben. A saját fejlesztésű fegyver rengeteget késett, ezért megosztja a lakosságot, hogy valóban ilyen módon van-e szükség a képességek javítására. A flottatervezés általában a hármas váltási szabályt alkalmazza: minden bevetésen lévő egységre jut egy kiképzési célokat szolgáló, valamint egy karbantartás alatt álló tengeralattjáró. Csen rámutatott, hogy Tajvannak az északkeleti, keleti, délnyugati és déli vizein egyaránt vannak stratégiai fontosságú védelmi zónái. Ezek közül legalább három területen kellene egyszerre tengeralattjárót állomásoztatnia.

