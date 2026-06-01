Húszezer ember rekedt a tengeren a háború miatt, egyelőre nem indul mentőakció

Az ENSZ szakosított intézménye, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet ellenére még mindig túl kockázatos a Perzsa-öbölben rekedt több ezer tengerész kimentése.

Arsenio Dominguez az athéni Posidonia nemzetközi hajózási kiállítás előtt nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek. Elmondása szerint

mintegy húszezer tengerész tartózkodik a Perzsa-öbölben veszteglő hajókon, miután Irán korlátozta a Hormuzi-szoros hajóforgalmát.

Az IMO adatai alapján a február 28-án kirobbant amerikai–izraeli–iráni háború óta tizenegy tengerész vesztette életét az öbölben.

Az IMO az elmúlt hetekben Ománban tárgyalt az érintett felekkel, köztük Iránnal. A megbeszélések célja egy biztonságos tengeri folyosó kialakítása volt, amely lehetővé tenné a hajók szabad elvonulását.

Bejelentik, hogy a Hormuzi-szoros nyitva van, majd néhány órával később már le is zárják. Nem vállalhatunk kockázatot, amíg nem születik valamilyen biztosabb megoldás

– mondta Dominguez.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy amíg a konfliktus kiváltó okait nem kezelik, és nem születik végleges megállapodás a felek között, semmilyen mentési akciót nem indítanak el. Jelenleg ugyanis semmi sem garantálja a tengerészek biztonságát.

Pankaj Khanna, a Heidmar Maritime Holdings vezérigazgatója az athéni Capital Link hajózási konferencián elmondta, hogy cégének egyik hajója már három hónapja vesztegel az öbölben. "Amire szükségünk van, az egy világos keretrendszer és olyan szabályok, amelyek pontosan meghatározzák a biztonságos be- és kijutás feltételeit. Még egy esetleges békemegállapodás aláírása esetén is tisztázni kell ezeket a kérdéseket" – fogalmazott a vezérigazgató.

Forrás: Reuters

