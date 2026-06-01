Kiderült az igazság Trump egészségéről – Túl szép, hogy igaz legyen, amit el akar hitetni a Fehér Ház?

Trump kedden mintegy három órát töltött a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban, ahol elvégezték az éves átfogó kivizsgálását. Sean Barbabella, az elnök orvosa a pénteki feljegyzésben azt írta, hogy Trump
kiváló egészségnek örvend, erős szív-, tüdő-, neurológiai és általános fizikai funkciókkal rendelkezik.
A dokumentum részletezi, hogy szívkoszorúér-CT-angiográfiát, szívultrahangot és egy mesterséges intelligencián alapuló EKG-elemzést is végeztek.
Ez utóbbi szerint az elnök szívkora 14 évvel fiatalabb a valós életkoránál.
A Wall Street Journal által megkérdezett orvosok azonban hiányolják a feljegyzésből azokat a konkrét mérőszámokat, amelyek egy ilyen vizsgálat után jellemzően rendelkezésre állnak. Nincs benne például a koszorúérkalcium-teszt eredménye, az artériák szűkületét jelző CAD-RADS-érték, sem a szív pumpafunkcióját mutató ejekciós frakció. (Ez utóbbi Trump 2018-as vizsgálati jelentésében még szerepelt.) A nyakiverőér-ultrahangról szintén nem közöltek konkrét adatokat.
Ha egy másik orvosnak készítenék jelentést, részletesebben írtam volna a nyaki ultrahangról, hiszen szinte mindannyiunknál előfordul valamilyen mértékű plakklerakódás
- jegyezte meg William Shutze texasi érsebész. A feljegyzés máshol is szűkszavú.
Trump tavaly háromszor is megfordult a Walter Reed kórházban,
többek között alsó végtagi duzzanat miatt, amelyet krónikus vénás elégtelenségként diagnosztizáltak. A mostani jelentés ennek kapcsán "enyhe javulást" említ, de nem tér ki arra, hogy minek köszönhetően. Ez azért is furcsa, mert Trump korábban a Wall Street Journalnek elmondta: nem hajlandó kompressziós harisnyát viselni, noha ez lenne a szokásos kezelési mód, anélkül pedig nehezen javulhatott az állapota.
Az amerikai elnök koleszterinértékei ugyanakkor rendkívül kedvezőek: a HDL-szintje 70 mg/dL, az LDL-szintje pedig 53 mg/dL. Trump rozuvasztatint és ezetimibet szed koleszterincsökkentésre.
Ezek olyan jó értékek, amilyeneket ritkán látni
- vélekedett a Journalnek Daniel Torrent georgiai érsebész. A szakember hozzátette, hogy még gyógyszeres kezeléssel is szokatlan ilyen szintet elérni. A Fehér Ház közlése szerint az értékek összhangban vannak a várható terápiás eredményekkel.
A jelentés nem említi azokat a kiütéseket, amelyek idén tavasszal tűntek fel Trump nyakán, arról a zúzódásról, amely az elnök kézfején jelentkezik időközönként, az orvosa ugyanakkor azt írta: "enyhe lágyszövet-irritációról" van szó, amit a másokkal való gyakori kézfogás és az "aszpirin-terápia jóindulatú hatása" magyaráz.
Az, hogy Trump pontosan mennyi aszpirint szed, szintén nincs a dokumentumban, holott az elnök korábban azt mondta, az orvosa által javasoltnál többet, napi 325 milligrammot szed belőle, mert "szép, híg vért" akar. A Fehér Ház közlése szerint az, hogy ezt nem részletezik, nem jelenti az orvosi felügyelet hiányát.
A két hét múlva 80 éves Trump a valaha volt legidősebb elnökként lépett hivatalba. A Fehér Ház közleményben hangsúlyozta, hogy Trump
részletesebb egészségügyi információkat hozott nyilvánosságra, mint bármely korábbi elnök.
A WSJ szerint több orvos azonban úgy véli, a feljegyzés nem ad teljes képet.
Ez a jelentés szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen egy ilyen korú embernél, ez inkább egy megszűrt narratívának tűnik
- fogalmazott William Shutze.
Az Axios cikke alapján Jonathan Reiner, Dick Cheney volt alelnök kardiológusa az X-en azt írta, a jelentés azt a kérdést ugyancsak megválaszolatlanul hagyja, hogy miért végeztek újabb és újabb CT-vizsgálatokat Trumpon, és hogy foglalkoztak-e a nappali fáradékonyságával, miután többször is elbóbiskolt nyilvános eseményeken.
