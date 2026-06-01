Kiderült: itt folytatódik Magyarországon a szúnyogirtás

Mint írták, idén a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom, az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok.
Az elmúlt hetekben a katasztrófavédelem koordinálásával a nagyobb tenyészőhelyeken biológiai lárvagyérítés zajlott, az ilyenkor megszokottnál kisebb területeken volt erre szükség - tették hozzá.
A folyók holtágait, illetve az állandó vizek növényzettel borított szegélyeit légi és földi technológiával kezelték; az alkalmazott biológiai készítményt a vízbe juttatják, amely csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.
Ilyen biológiai kezelés lesz a Békés vármegyében lévő holtágaknál: 150 hektárnyi vízfelületre juttatják ki repülőről a lárvák elleni biológiai készítményt.
