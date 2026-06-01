  • Megjelenítés
Kiderült, mire készül valójában az amerikai tengerészgyalogság: új feladatkörben mérettetnek meg a csúcsgépek
Globál

Kiderült, mire készül valójában az amerikai tengerészgyalogság: új feladatkörben mérettetnek meg a csúcsgépek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának egy F-35B Lightning II vadászgépe szimulált expedíciós légicsapást hajtott végre egy arizonai gyakorlaton. Az esemény a városi környezetben történő gyors reagálási képesség fejlesztését szolgálta - tudósított az Army Recognition.

A május 29-én közzétett felvételek a yumai tengerészgyalogsági légitámaszponton (MCAS Yuma) zajló valósághű városi kiképzés során készültek. A VMFA-211 vadászbombázó századhoz tartozó és a 13. tengerészgyalogos expedíciós egységhez beosztott F-35B egy komplex városi forgatókönyv részeként gyakorolta a gyors, összehangolt csapásmérést. A gyakorlat célja az volt, hogy az előretolt tengerészgyalogsági erők már a nagyobb összhaderőnemi kötelékek beérkezése előtt is képesek legyenek hatékony válaszcsapást mérni a válsághelyzetekben.

A gyakorlat a tengerészgyalogság azon törekvését tükrözi, hogy az ötödik generációs légi komponenst szervesen integrálja a szárazföldi manőverező erőkkel, a logisztikai hálózatokkal, valamint a vezetési és irányítási struktúrákkal. Ezt ráadásul egy sűrűn beépített, műveleti szempontból nehezen kezelhető városi környezetben teszi.

Az elképzelések szerint a jövő válságai egyre nagyobb valószínűséggel tengerparti nagyvárosokban, vitatott part menti térségekben, vagy kritikus diplomáciai és katonai létesítmények közelében robbannak majd ki.

Az F-35B ebben a rendszerben jóval többet nyújt egy egyszerű csapásmérő eszköznél. A repülőgép egyúttal katonai felderítő, célmegjelölő és adatmegosztó platformként is működik. Ez a képessége jelentősen növeli a tengerészgyalogos légi-földi harci kötelék (Marine Air-Ground Task Force – MAGTF) helyzetérzékelését. A VMFA-211 gépei így nemcsak a hadműveletek kokrét támadási fázisában vesznek részt, hanem a célok azonosításában, a földi erők támogatásában és a parancsnoki helyzetkép kiszélesítésében is kulcsszerepet játszanak.

Még több Globál

NATO-területen potyognak az orosz drónok, nagy bajban Kijev - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Teljes lezárás jön a forgalmas Duna-hídon

Van egy ok, amiért Amerika most mágnesként vonzza az olaj- és gázipari tőkét

Kapcsolódó cikkünk

Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Kimondta Amerika: Trump kész újra támadni, ha nem kapja meg Irántól, amit akar

Jóváhagyták: 90 milliárd euró indulhat meg Ukrajnába – Csak egyetlen feltétellel fizetik vissza az EU-nak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Óriási botrány robbant ki a hírhedt titkosszolgálatnál: gyakorlatilag kirámolta a CIA-t egy hétköznapi szélhámos
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility