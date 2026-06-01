Kiderült, mire készül valójában az amerikai tengerészgyalogság: új feladatkörben mérettetnek meg a csúcsgépek

A május 29-én közzétett felvételek a yumai tengerészgyalogsági légitámaszponton (MCAS Yuma) zajló valósághű városi kiképzés során készültek. A VMFA-211 vadászbombázó századhoz tartozó és a 13. tengerészgyalogos expedíciós egységhez beosztott F-35B egy komplex városi forgatókönyv részeként gyakorolta a gyors, összehangolt csapásmérést. A gyakorlat célja az volt, hogy az előretolt tengerészgyalogsági erők már a nagyobb összhaderőnemi kötelékek beérkezése előtt is képesek legyenek hatékony válaszcsapást mérni a válsághelyzetekben.

A gyakorlat a tengerészgyalogság azon törekvését tükrözi, hogy az ötödik generációs légi komponenst szervesen integrálja a szárazföldi manőverező erőkkel, a logisztikai hálózatokkal, valamint a vezetési és irányítási struktúrákkal. Ezt ráadásul egy sűrűn beépített, műveleti szempontból nehezen kezelhető városi környezetben teszi.

Az elképzelések szerint a jövő válságai egyre nagyobb valószínűséggel tengerparti nagyvárosokban, vitatott part menti térségekben, vagy kritikus diplomáciai és katonai létesítmények közelében robbannak majd ki.

Az F-35B ebben a rendszerben jóval többet nyújt egy egyszerű csapásmérő eszköznél. A repülőgép egyúttal katonai felderítő, célmegjelölő és adatmegosztó platformként is működik. Ez a képessége jelentősen növeli a tengerészgyalogos légi-földi harci kötelék (Marine Air-Ground Task Force – MAGTF) helyzetérzékelését. A VMFA-211 gépei így nemcsak a hadműveletek kokrét támadási fázisában vesznek részt, hanem a célok azonosításában, a földi erők támogatásában és a parancsnoki helyzetkép kiszélesítésében is kulcsszerepet játszanak.

