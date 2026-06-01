Kimondta a járványügyi vezető: gyorsabban terjed a pusztító vírus, mint ahogy a világ reagálni tudna

A Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló ebolajárvány során öt beteg is felépült a fertőzésből. Közben a megerősített esetek száma 282-re emelkedett, és már Afrikán kívül is vizsgálnak gyanús eseteket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint vasárnap négy ápolónőt engedtek haza a buniai kórházból, miután sikeresen felépültek a Bundibugyo vírustörzs okozta ebolafertőzésből. A hét elején egy laboratóriumi dolgozó is meggyógyult. Ezzel eddig összesen

öten győzték le a betegséget.

A WHO hangsúlyozta, hogy a korai diagnózis és a megfelelő ellátás jelentősen növeli a gyógyulás esélyeit.

A kommunikációs minisztérium adatai szerint

19 újabb pozitív teszteredménnyel 282-re nőtt a megerősített esetek száma. A halálos áldozatok száma jelenleg 42.

A WHO a hónap elején nemzetközi horderejű közegészségügyi járványügyi szükségállapotot hirdetett a Kongóban és Ugandában terjedő járvány miatt, amelyet a ritka Bundibugyo vírusváltozat okoz. Ez már a tizenhetedik ebolakitörés az országban. A vírus fél évszázaddal ezelőtti felfedezése óta ez a harmadik legnagyobb járvány.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szombati buniai látogatásán hangsúlyozta a megfelelő kezelés fontosságát. Kiemelte, hogy bár a Bundibugyo vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy gyógymód, megfelelő orvosi ellátással a betegség túlélhető.

Jean Kaseya, az Afrikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Africa CDC) főigazgatója a Financial Times vasárnapi számában közölt véleménycikket. Ebben arra figyelmeztetett, hogy a

járvány gyorsabban terjed, mint ahogyan azt a nemzetközi válaszlépések követni tudnák.

Jelenleg több mint 1100 gyanús esetet vizsgálnak, és a regionális terjedés veszélye már valósággá vált.

Már Afrikán kívül is felmerültek gyanús esetek. Brazíliában, São Paulóban egy olyan férfit kezelnek, aki nemrég tért haza a Kongói Demokratikus Köztársaságból. Nála agyhártyagyulladást diagnosztizáltak. Egy Rio de Janeiró-i betegnél, aki korábban Ugandában járt, maláriát mutattak ki. A helyi hatóságok szerint azonban egyik diagnózis sem zárja ki az ebolafertőzés lehetőségét. Olaszországban, a szardíniai Cagliariban egy Kongóból szombaton hazaérkezett, tüneteket mutató férfi miatt indítottak ebolaprotokollt. Az olasz egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, hogy a beteg tesztje negatív lett. Kiemelték továbbá, hogy az ebola behurcolásának kockázatát továbbra is nagyon alacsonynak értékelik az országban.

