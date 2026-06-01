Kimutatták: egyetlen tabletta mindent megváltoztathat a legpusztítóbb rák kezelésében
Egy új, tablettaként szedhető gyógyszer csaknem megduplázta az előrehaladott hasnyálmirigyrákos betegek túlélési idejét egy nagyszabású klinikai vizsgálat során, amit szakértők orvostudományi áttörésnek tekintenek - számol be a BBC.

A daraxonrasib nevű hatóanyag a mutált KRAS génre hat, amely a hasnyálmirigydaganatok több mint 90 százalékában jelen van, és a rákos sejtek növekedését serkenti.

A napi egyszeri adagolású gyógyszer a génhez kapcsolódva gátolja annak működését, ezáltal megállítja a daganat terjedését.

Az 500 beteget felölelő, három kontinensre kiterjedő vizsgálatban a kemoterápiával kezelt résztvevők medián túlélési ideje 6,6 hónap volt, ezzel szemben

a daraxonrasibbal kezelteké elérte a 13,2 hónapot.

A vizsgálat során 248 beteg kapott daraxonrasibot, míg 252-en kemoterápiát, többségüknél a KRAS gén specifikus mutációit azonosították. A kutatás eredményeit az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) chicagói éves kongresszusán mutatták be.

A hosszabb túlélési időtartam mellett enyhébbnek bizonyultak a tabletta mellékhatásai is. Súlyos mellékhatásokat a daraxonrasibbal kezeltek 43,6 százalékánál tapasztaltak, míg a kemoterápiás csoportban ez az arány 57,5 százalék volt.

A hasnyálmirigyrák a legmagasabb halálozási arányú daganatos megbetegedések egyike,

a páciensek több mint fele a diagnózis felállításától számított 3 hónapon belül életét veszti.

A betegség korai felismerését megnehezíti, hogy a tünetek gyakran csak előrehaladott stádiumban jelentkeznek, és más betegségekre is utalhatnak. Ilyen panasz lehet például a sárgaság, a bőrviszketés, a megmagyarázhatatlan fogyás és a fáradtság.

Ezek az eredmények gyökeresen megváltoztatják az áttétes, KRAS-mutációt hordozó hasnyálmirigyrákos betegek kilátásait

- mondta Rachna Shroff, az Arizonai Egyetem Rákbetegközpontjának hematológiai és onkológiai osztályvezetője.

Anna Jewell, a Pancreatic Cancer UK igazgatója szerint a kezelés

a hasnyálmirigyrák kutatásában hosszú idő óta tapasztalt legizgalmasabb fejlemények egyike.

Hozzátette: mindent meg kell tenni azért, hogy az ígéretes új terápiák minél hamarabb elérhetővé váljanak a betegek számára, hisz felbecsülhetetlen a szeretteinkkel töltött hosszabb idő ígérete.

Címlapkép forrása: Shidlovski via Getty Images

