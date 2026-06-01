Kimutatták: egyetlen tabletta mindent megváltoztathat a legpusztítóbb rák kezelésében

A daraxonrasib nevű hatóanyag a mutált KRAS génre hat, amely a hasnyálmirigydaganatok több mint 90 százalékában jelen van, és a rákos sejtek növekedését serkenti.
A napi egyszeri adagolású gyógyszer a génhez kapcsolódva gátolja annak működését, ezáltal megállítja a daganat terjedését.
Az 500 beteget felölelő, három kontinensre kiterjedő vizsgálatban a kemoterápiával kezelt résztvevők medián túlélési ideje 6,6 hónap volt, ezzel szemben
a daraxonrasibbal kezelteké elérte a 13,2 hónapot.
A vizsgálat során 248 beteg kapott daraxonrasibot, míg 252-en kemoterápiát, többségüknél a KRAS gén specifikus mutációit azonosították. A kutatás eredményeit az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) chicagói éves kongresszusán mutatták be.
A hosszabb túlélési időtartam mellett enyhébbnek bizonyultak a tabletta mellékhatásai is. Súlyos mellékhatásokat a daraxonrasibbal kezeltek 43,6 százalékánál tapasztaltak, míg a kemoterápiás csoportban ez az arány 57,5 százalék volt.
A hasnyálmirigyrák a legmagasabb halálozási arányú daganatos megbetegedések egyike,
a páciensek több mint fele a diagnózis felállításától számított 3 hónapon belül életét veszti.
A betegség korai felismerését megnehezíti, hogy a tünetek gyakran csak előrehaladott stádiumban jelentkeznek, és más betegségekre is utalhatnak. Ilyen panasz lehet például a sárgaság, a bőrviszketés, a megmagyarázhatatlan fogyás és a fáradtság.
Ezek az eredmények gyökeresen megváltoztatják az áttétes, KRAS-mutációt hordozó hasnyálmirigyrákos betegek kilátásait
- mondta Rachna Shroff, az Arizonai Egyetem Rákbetegközpontjának hematológiai és onkológiai osztályvezetője.
Anna Jewell, a Pancreatic Cancer UK igazgatója szerint a kezelés
a hasnyálmirigyrák kutatásában hosszú idő óta tapasztalt legizgalmasabb fejlemények egyike.
Hozzátette: mindent meg kell tenni azért, hogy az ígéretes új terápiák minél hamarabb elérhetővé váljanak a betegek számára, hisz felbecsülhetetlen a szeretteinkkel töltött hosszabb idő ígérete.
Címlapkép forrása: Shidlovski via Getty Images
Török Gábor: a Tisza nagy politikai kockázatot vállal
Megszólalt Sulyok Tamás leváltásáról a politikai elemző.
Macron kiénekelte Trump zsebéből a súlyos milliárdokat
Nagyon komoly sikert ért el a francia elnök, ami bosszanthatja a Fehér Házat.
Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését
A cél a belváros és az agglomeráció szorosabb összeköttetése.
Videó: francia kommandósok rohamozták meg az oroszok hajóját
Elkötötték a tankert.
Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál
Más bankoknál megmarad.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Mutatjuk a friss számokat.
Mindig azt hittük, hogy ez okozza Európa vesztét, erre a cégek most ezért magasztalják az EU-t
Lassú ügyintézés és túl szigorú szagbályok? A gazdasági szereplők pont ezt akarják!
Váratlan manőver a nyílt óceánon: hatalmas hordozóflottát küldött a tengerre Amerika legnagyobb riválisa
Egyre erősebb jelzést küld ezzel Peking.
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.