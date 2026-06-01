Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

A motivációs szakemberek egyik kedvenc mondása szerint célozd meg a Holdat, mert ha el is hibázod, a csillagok között landolsz.

Egy friss kutatás szerint azonban érdemes lejjebb adni az ambíciónkból.

A Physical Review E folyóiratban megjelent tanulmány matematikai modellel bizonyítja, hogy az átlagot kissé meghaladó elvárások vezetnek a legjobb eredményre.

Matt Burgess, a Wyomingi Egyetem közgazdásza és társai eredetileg a halászat világából indultak ki. Korábbi kutatásuk kimutatta, hogy a halászhajók akkor teljesítenek a legjobban, ha az átlagosnál jobb fogás után abbahagyják a keresést, ahelyett, hogy a tökéletes zsákmányra várnának. A mostani modellben ezt az elvet általánosították. A döntéshozó szereplők különböző hozamokat kapnak, és egy előre beállított küszöbérték alapján döntik el, hogy elfogadják-e az adott ajánlatot.

Az eredmények szerint a túlzott ambíció átlagosan rosszabb kimenetelt hozott, mint a túlzott szerénység.

Vagyis aki túl válogatós, az jellemzően rosszabbul jár, mint az, aki túl könnyen éri be kevesebbel.

Az optimális stratégia a két véglet között van, de határozottan az átlag felett helyezkedik el.

A kutatók különböző forgatókönyveket vizsgáltak. Amikor a hozamok szórása nagy volt – például az ingatlanpiacon, ahol álomotthonok és romos épületek egyaránt előfordulnak –, jobban megérte az átlagosnál ambiciózusabbnak lenni. Ugyanez vonatkozott azokra a helyzetekre is, ahol a lefelé mutató kockázatok meghaladják a pozitív lehetőségeket. Ilyenek például a makrogazdasági döntések, ahol egy mély recesszió elkerülése fontosabb cél, mint a fellendülés maximalizálása.

A modell egy kevésbé meglepő tanulsággal is szolgált. Ha a szereplők torz képet alkottak a világról – hasonlóan ahhoz, ahogy a közösségi médiában mindenki csak a sikereit osztja meg –,

krónikusan elégedetlenné váltak, és ennek következtében az elérhető lehetőségeket is elszalasztották.

Kath Landgren, a Stanford Egyetem posztdoktori kutatója szerint ez rávilágít arra, mennyire fontos a lehetőségek teljes spektrumát ismerni, nem csupán a másoknál látott csúcspontokat.

A szerzők elismerik, hogy a valóság összetettebb a modellnél, így az például a párválasztásra nem feltétlenül alkalmazható közvetlenül.

Az eredményeket ugyanakkor Peter Ayton, a Leedsi Egyetem Döntéskutatási Központjának igazgatója is "gondolatébresztőnek" nevezte a célkitűzés és a teljesítmény összefüggésében. Hozzátette, az emberi ambíció rendkívül sokféleképpen és kifinomultan befolyásolható. Egy korábbi vizsgálat szerint például az amerikai maratonfutók pusztán attól jobban teljesítettek, hogy a verseny előtt megkérték őket egy célidő megadására. Ez az apró pszichológiai előny 13,5 százaléknyi extra edzésnek vagy kilenc évnyi fiatalságnak felelt meg.

