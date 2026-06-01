Lebukott az orosz csodafegyver: kiderült az igazság a rettegett harci gépről, amit csak biztonságos távolból mernek bevetni
Az ukrán légierő és a légtérfigyelő szolgálatok 2026. májusi jelentései szerint Oroszország egyre gyakrabban veti be Szu-57-es vadászgépeit. Ezekről a gépekről H-59 és H-69 típusú cirkálórakétákat indítanak a frontvonaltól biztonságos távolságban lévő pozíciókból - tudósított az Army Recognition.

A jelentések alapján a Szu-57-es gépek Kurszk térségéből, az Azovi-tenger környékéről és a Krím félszigetről hajtanak végre csapásokat.

Az orosz légierő ezzel a legfejlettebb harci repülőgépét nem klasszikus vadászgépként, hanem nagy hatótávolságú, precíziós csapásmérő platformként használja.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy ezek az értékes repülőgépek ne kerüljenek be az ukrán légvédelem hatósugarába. Bár Moszkva hivatalosan ötödik generációs "lopakodó" gépként hivatkozik a Szuhojokra, a szakértők körében elterjedt az a vélemény, hogy a gyakorlatban a vadászbombázó jó esetben is egy négy és feledik generációs fegyver szintjén áll.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Moszkva igyekszik megóvni ritka és költséges repülőgépeit, miközben maximalizálja a hadműveleti hasznosságukat. A Szu-57-es így nem a légi fölény kivívásának eszközeként, hanem egy biztonságos távolságból operáló rakétahordozóként tölt be egyre hangsúlyosabb szerepet az ukrajnai hadszíntéren.

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

