A jelentések alapján a Szu-57-es gépek Kurszk térségéből, az Azovi-tenger környékéről és a Krím félszigetről hajtanak végre csapásokat.

Az orosz légierő ezzel a legfejlettebb harci repülőgépét nem klasszikus vadászgépként, hanem nagy hatótávolságú, precíziós csapásmérő platformként használja.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy ezek az értékes repülőgépek ne kerüljenek be az ukrán légvédelem hatósugarába. Bár Moszkva hivatalosan ötödik generációs "lopakodó" gépként hivatkozik a Szuhojokra, a szakértők körében elterjedt az a vélemény, hogy a gyakorlatban a vadászbombázó jó esetben is egy négy és feledik generációs fegyver szintjén áll.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Moszkva igyekszik megóvni ritka és költséges repülőgépeit, miközben maximalizálja a hadműveleti hasznosságukat. A Szu-57-es így nem a légi fölény kivívásának eszközeként, hanem egy biztonságos távolságból operáló rakétahordozóként tölt be egyre hangsúlyosabb szerepet az ukrajnai hadszíntéren.

