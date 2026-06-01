Lelepleződött a titkos fegyverüzlet: a világ egyik leggyorsabb cirkálórakétáját telepítik a felemelkedő nagyhatalom határára

Vietnam megállapodott Indiával a BrahMos rakétarendszer megvásárlásáról, ezzel már a harmadik délkelet-ázsiai ország lehet, amelyik emellett határoz. Korábban a Fülöp-szigetek és Indonézia döntött hasonlóan, utóbbi nem hivatalos, de az indiai védelmi miniszter szerint a tárgyalások az utolsó szakaszban vannak.

Úgy tudom, hogy mind Indonéziával, mind Vietnammal a megállapodás a végső szakaszban van, sőt, Vietnam esetében – úgy tudom – már aláírták, valószínűleg még nem jelentették be nyilvánosan, de már aláírták

– közölte a Rajesh Kumar Singh, India védelmi minisztere.

Az indiai lapok úgy értesültek, hogy az Újdelhi és Hanoi közöttimegállapodás már a tavalyi évben megszületett, de a téma érzékenysége miatt eddig vártak a bejelentéssel. Az üzlet mintegy 629 millió dolláros lehet, ez magába foglalja a kiképzést, valamint a logisztikai háttér biztosítását.

A helyzet azért is kényes némileg, mivel a szomszédos Kína vélhetően nem nézi jó szemmel, hogy olyan fegyverrendszerek érkeznek a határához, amit az egyik legnagyobb riválisa fejlesztett. A BrahMos 1998-ban jött létre India és Oroszország részvételével, azóta egyre versenyképesebb rendszerekkel rukkoltak elő, ez a világ egyik leggyorsabb cirkálórakétája. Sokoldalúan bevethető, szárazföldi, tengeri és légi platformokról is indítható. Peking számára a bejelentés problémás lehet, mivel a számára kulcsfontosságú Dél-kínai-tenger országai szerzik be ezeket a fegyvereket. A térségben folyamatos a feszültség, mivel a kínai politikai vezetés a teljes térséget a saját ellenőrzése alá akarja vonni, ám ezzel a régió kisebb országai nem értenek egyet.

