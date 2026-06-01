Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Cikkünk frissült.
Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatót, miután Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett. A miniszterelnök elmondta, hogy az államfő továbbra sem hajlandó lemondani pozíciójáról, ezért a Tisza-kormány
le fogja váltani Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt a választási kampány során számos alkalommal ismertették a jelenlegi közjogi méltóságokkal kapcsolatos terveiket, a választás eredménye pedig azt mutatja, hogy a kormány élvezi az emberek felhatalmazását ez ügyben.
A kormányfő megismételte, hogy Sulyok Tamás a modern kori Magyarország legkisebb népszerűségnek örvendő államfője, aki az elmúlt években nem volt képes a nemzet egységét képviselni. A köztársasági elnök hallgatott minden fontos közéleti ügyben, csak protokolláris feladatokat látott el.
Amikor arról kérdeztem, hogy miért nem mond le, a köztársasági elnök csak annyit mondott, "neki nincs ezzel semmi célja, ő csak itt van"
- indokolta a döntést Magyar Péter.
"A Magyar Köztársaság azonban erősebb minden tisztségnél és minden bábnál, az ország érdeke pedig az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyét, amit az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai megtépáztak" - mondta el Magyar Péter miniszterelnök.
A miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza-kormány a mai nap folyamán megkezdi a szükséges eljárásokat a köztársasági elnök leváltására, melyre az alaptörvény több lehetőséget is biztosít. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány nem személyre szabott jogalkotással fog élni, ezért nem a megfosztási eljárást választja, hanem az alaptörvény módosítását.
Az új intézkedés célja a köztársasági elnöki hivatal tekintélyének megőrzése lesz, ezért a pontos jogi intézkedés az alaptörvény módosítása lesz majd - mondta el Magyar Péter a sajtótájékoztatón. Az alaptörvény-módosítás előkészítésében Magyar Péter kiemelten számít Görög Márta igazságügyi miniszterre, aki el is kísérte a kormányfőt a Sándor-palotába.
A kormányfő újságírói kérdésre elmondta, hogy a jogalkotási folyamat várhatóan egy hónapot fog igénybe venni, ez idő alatt pedig az Országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat.
Ily módon biztosított lesz, hogy az uniós források hazahozatalához szükséges jogalkotási folyamat és a források hazahozatala késedelem nélkül végbemehessen.
A brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatban Magyar Péter megismételte, hogy sem a gender-kérdés, sem a migráció, sem az orosz-ukrán háború nem került szóba, a források felszabadításához egyedül a korrupció leállítására volt szükség.
Ez az elfogadott jogszabályokból tökéletesen látható is lesz
- jelentette ki Magyarország miniszterelnöke.
Kérdésre válaszolva Magyar Péter megismételte, hogy a jogállam helyreállítását és a "káderkeringő" megszüntetését célzó intézkedés
nem személyre szabott jogalkotás lesz, azaz "minden báb eltávolítását" magába foglalja majd.
Magyar Péter korábban
- Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét,
- Senyei Györgyöt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt,
- Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét,
- Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,
- Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét és
- Koltay Andrást, a Médiahatóság elnökét szólította fel lemondásra.
A köztársasági elnöki tisztség jövőjével kapcsolatban Magyar Péter nem nyilatkozott érdemben, személyes véleménye szerint azonban mindenképpen erősítené a lakosság részvételét az államfő-választásban.
A sajtótájékoztató zárásaként Magyar Péter elmondta, hogy
- 10 órától Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyeztet, majd délután Berlinbe repül Friedrich Merz kancellár meghívására.
- A német kancellárral kedden bilaterális tárgyalásokat folytat, majd Párizsba repül, ahol szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat tárgyalásokat.
- Ma 13 órától ülésezni fog az Országgyűlés is, csütörtökön pedig kormányülésre kerül majd sor.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Török Gábor: a Tisza nagy politikai kockázatot vállal
Megszólalt Sulyok Tamás leváltásáról a politikai elemző.
Macron kiénekelte Trump zsebéből a súlyos milliárdokat
Nagyon komoly sikert ért el a francia elnök, ami bosszanthatja a Fehér Házat.
Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését
A cél a belváros és az agglomeráció szorosabb összeköttetése.
Videó: francia kommandósok rohamozták meg az oroszok hajóját
Elkötötték a tankert.
Eltűnik a 3% alatti Otthon Start-kamat az egyik nagybanknál
Más bankoknál megmarad.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Mutatjuk a friss számokat.
Mindig azt hittük, hogy ez okozza Európa vesztét, erre a cégek most ezért magasztalják az EU-t
Lassú ügyintézés és túl szigorú szagbályok? A gazdasági szereplők pont ezt akarják!
Váratlan manőver a nyílt óceánon: hatalmas hordozóflottát küldött a tengerre Amerika legnagyobb riválisa
Egyre erősebb jelzést küld ezzel Peking.
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.