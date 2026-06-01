Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Sulyok Tamással találkozott ma Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában, mely után sajtótájékoztatót tartott. A kormányfő elmondta, hogy Sulyok Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza-kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából.

Cikkünk frissült.

Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatót, miután Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett. A miniszterelnök elmondta, hogy az államfő továbbra sem hajlandó lemondani pozíciójáról, ezért a Tisza-kormány

le fogja váltani Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt a választási kampány során számos alkalommal ismertették a jelenlegi közjogi méltóságokkal kapcsolatos terveiket, a választás eredménye pedig azt mutatja, hogy a kormány élvezi az emberek felhatalmazását ez ügyben.

A kormányfő megismételte, hogy Sulyok Tamás a modern kori Magyarország legkisebb népszerűségnek örvendő államfője, aki az elmúlt években nem volt képes a nemzet egységét képviselni. A köztársasági elnök hallgatott minden fontos közéleti ügyben, csak protokolláris feladatokat látott el.

Amikor arról kérdeztem, hogy miért nem mond le, a köztársasági elnök csak annyit mondott, "neki nincs ezzel semmi célja, ő csak itt van"

- indokolta a döntést Magyar Péter.

"A Magyar Köztársaság azonban erősebb minden tisztségnél és minden bábnál, az ország érdeke pedig az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyét, amit az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai megtépáztak" - mondta el Magyar Péter miniszterelnök.

A miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza-kormány a mai nap folyamán megkezdi a szükséges eljárásokat a köztársasági elnök leváltására, melyre az alaptörvény több lehetőséget is biztosít. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány nem személyre szabott jogalkotással fog élni, ezért nem a megfosztási eljárást választja, hanem az alaptörvény módosítását.

Az új intézkedés célja a köztársasági elnöki hivatal tekintélyének megőrzése lesz, ezért a pontos jogi intézkedés az alaptörvény módosítása lesz majd - mondta el Magyar Péter a sajtótájékoztatón. Az alaptörvény-módosítás előkészítésében Magyar Péter kiemelten számít Görög Márta igazságügyi miniszterre, aki el is kísérte a kormányfőt a Sándor-palotába.

A kormányfő újságírói kérdésre elmondta, hogy a jogalkotási folyamat várhatóan egy hónapot fog igénybe venni, ez idő alatt pedig az Országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat.

Ily módon biztosított lesz, hogy az uniós források hazahozatalához szükséges jogalkotási folyamat és a források hazahozatala késedelem nélkül végbemehessen.

A brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatban Magyar Péter megismételte, hogy sem a gender-kérdés, sem a migráció, sem az orosz-ukrán háború nem került szóba, a források felszabadításához egyedül a korrupció leállítására volt szükség.

Ez az elfogadott jogszabályokból tökéletesen látható is lesz

- jelentette ki Magyarország miniszterelnöke.

Kérdésre válaszolva Magyar Péter megismételte, hogy a jogállam helyreállítását és a "káderkeringő" megszüntetését célzó intézkedés

nem személyre szabott jogalkotás lesz, azaz "minden báb eltávolítását" magába foglalja majd.

Magyar Péter korábban

  • Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét,
  • Senyei Györgyöt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt,
  • Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét,
  • Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,
  • Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét és
  • Koltay Andrást, a Médiahatóság elnökét szólította fel lemondásra.

A köztársasági elnöki tisztség jövőjével kapcsolatban Magyar Péter nem nyilatkozott érdemben, személyes véleménye szerint azonban mindenképpen erősítené a lakosság részvételét az államfő-választásban.

A sajtótájékoztató zárásaként Magyar Péter elmondta, hogy

  • 10 órától Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyeztet, majd délután Berlinbe repül Friedrich Merz kancellár meghívására.
  • A német kancellárral kedden bilaterális tárgyalásokat folytat, majd Párizsba repül, ahol szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat tárgyalásokat.
  • Ma 13 órától ülésezni fog az Országgyűlés is, csütörtökön pedig kormányülésre kerül majd sor.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

