Meglépi az ország: végleg eltiltják a 16 év alattiakat a közösségi médiától

A malajziai hatóságok megkezdték hétfőn annak a szabályozásnak a végrehajtását, amely megtiltja a 16 év alattiaknak, hogy saját fiókot hozzanak létre a közösségi médiában. A szabályozás azt is előírja, hogy a legalább nyolcmillió helyi felhasználóval rendelkező közösségi médiaplatformoknak, köztük a Facebooknak, az Instagramnak, a TikToknak és a YouTube-nak be kell vezetniük életkorellenőrzést.

A malajziai hatóságok megkezdték hétfőn annak a szabályozásnak a végrehajtását, amely

megtiltja a 16 év alattiaknak, hogy saját fiókot hozzanak létre a közösségi médiában.

A szabályozás bevezetését a maláj kormány azzal indokolta, hogy csatlakozni akar az internethasználat szigorítására irányuló globális erőfeszítésekhez, ezáltal védeni a gyerekeket a káros tartalmaktól, az internetes zaklatástól és a médiaplatformoknak a túlzott használatra ösztönző funkcióitól.

A maláj kommunikációs és multimédia-hatóság közölte, hogy fél éven belül megtörténik a közösségi oldalak jelenlegi felhasználóinak életkorellenőrzése is. A 16 év alattiként azonosított felhasználóknak ezt követően egy hónapjuk lesz arra, hogy még a végleges tiltás előtt kimentsék fiókjaikból médiatartalmaikat.

Hozzátették, hogy azok a vállalatok, amelyek nem tartják be a szabályokat, akár 10 millió ringgit (759,5 millió forint) pénzbírsággal is sújthatóak lesznek. Viszont nem büntetik meg azokat a szülőket, akiknek a gyermekeiről kiderül, hogy sikerült megkerülniük a szabály végrehajtását.

A szabályozást felügyelő hatóság hangsúlyozta: nem az a cél, hogy megakadályozzák a gyerekeket a digitális technológiához való hozzáférésben, hanem

annak kikényszerítése, hogy a közösségi platformok növeljék a felhasználók biztonságát,

ne ösztönözzék a túlhasználatot, és akadályozzák meg a kiskorúak fióknyitását, továbbá védjék őket a káros tartalmaktól.

A közösségimédia-oldalakat működtető vállalatok egyelőre nem közölték, hogy miként fognak megfelelni a szabályoknak, a malajziai családok pedig vegyesen fogadták a szabályzás bevezetését. Sokan üdvözölték a korlátozást, mert úgy vélik, hogy a kiskorúak lélektanilag nincsenek felkészülve a közösségi média használatára; míg mások úgy gondolják, hogy az új korlátozás túl messzire megy, mert szerintük szülői felügyelettel hasznos dolgokat is megtanulhatnának a gyerekek ezekről a platformokról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio