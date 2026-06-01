Meglepő adatok jöttek az ukrajnai frontról: ha ez igaz, az oroszok két és fél éve a legkudarcosabb hónapon vannak túl
A DeepState ukrán megfigyelőcsoport hétfői jelentése szerint Ukrajna májusban több területet szerzett vissza, mint amennyit Oroszország ugyanebben az időszakban elfoglalt. Az orosz területnyereség egyenlege így 2023 októbere óta először lett negatív – írja a The Kyiv Independent.

A csoport nyilvános térképe ugyan 14 négyzetkilométernyi orosz előrenyomulást mutat májusban, ám az ukrán erők térnyerését biztonsági okokból késleltetve jelenítik meg.

A valós adatok alapján a 2023-as ukrán ellentámadás óta most először fordult elő, hogy Oroszország összességében területet veszített.

Ukrajna mindezt úgy érte el, hogy az orosz támadó hadműveletek száma májusban 37,5 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. Mivel a támadó gyalogság jelentős része elesik vagy súlyosan megsebesül a harcokban, az orosz veszteségek feltehetően szintén drasztikusan emelkedtek.

Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute vezető kutatója rámutatott, hogy Oroszország jellemzően késő tavasztól őszig gyorsabban nyomul előre. Ez a tendencia azonban idén elmaradt.

Ez azért fontos, mert az évszak már megváltozott, az orosz előrenyomulás mégsem gyorsult fel

– nyilatkozta a Kyiv Independentnek.

A területi változások nyomon követése ugyanakkor rendkívül nehézzé vált. Az úgynevezett szürkezóna, vagyis a frontvonal egyik fél által sem ellenőrzött, vitatott sávja folyamatosan változik. A drónhadviselés korában mindkét oldalról állandóak a beszivárgások, ami elmossa a frontvonalakat.

A különböző források becslései jelentősen eltérhetnek egymástól. A DeepState adatai például nem egyeznek Olekszandr Szirszkij főparancsnok korábbi, februárra vonatkozó állításával. A katonai vezető szerint ugyanis már akkor pozitív volt az ukrán területi mérleg.

Címlapkép: Kilőtt orosz tank Odesszában. Forrás: Pierre Crom/Getty Images

