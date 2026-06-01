Meglepő fordulat: vonzhatja a vérszívókat a szúnyogriasztó – Hiába fujkáljuk magunkat a vegyszerrel?
Világszerte használják a DEET-tartalmú spray-ket a nem kívánatos rovarok távoltartására, egy friss kutatás azonban meglepő eredményre jutott. Kiderült ugyanis, hogy laboratóriumi körülmények között a szúnyogok akár vonzónak is találhatják az egyébként riasztónak szánt vegyszert - számol be a Guardian.

A francia Tours-i Egyetem egyik kutatócsoportja a Journal of Experimental Biology folyóiratban publikált tanulmányában

pavlovi kondicionáláshoz hasonló jelenséget írt le a szúnyogoknál.

A kísérletek során azoknak a rovaroknak a 60 százaléka, amelyek DEET, azaz N,N-dietil-meta-toluamid jelenlétében szívtak vért, később kizárólag a vegyszeres kitettség hatására is próbáltak csípni. Ezzel szemben az előzetes "kiképzésben" nem részesült példányoknak mindössze 17 százaléka mutatott hasonló viselkedést.

A társítás csak akkor alakult ki, ha a vérszívás és a DEET-tel való érintkezés egyidejűleg történt.

Azoknak a szúnyogoknak nem változott számottevően a vegyszerhez való viszonya, amelyek korábban szívtak ugyan vért és találkoztak is a riasztószerrel, de nem egyszerre. Egy másik kísérletben a kondicionált szúnyogok közel 60 százaléka a kutató DEET-tel kezelt kezét próbálta megcsípni, míg a nem kondicionált egyedek a kezeletlen kéz felé vonzódtak.

Sokáig azt hittük, hogy a rovarriasztók kizárólag kémiai tulajdonságaik révén hatnak. Vagy mérgezők, vagy kellemetlenek a szúnyogok számára, esetleg blokkolják az ember felismerését. Eredményeink szerint azonban ez a reakció tapasztalat útján módosulhat

- mondta Claudio Lazzari, a kutatás vezetője. A szakember szerint mindez alapvetően változtatja meg a rovarriasztókról alkotott képünket.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy természetes körülmények között ez a tanulási folyamat nehezen megy végbe.

A Deet nem veszíti el hatékonyságát normál használat során, hanem csak olyan speciális laboratóriumi körülmények között, amelyeket azért jöttek létre, hogy feltárják, hogyan működik a szúnyogokon

- magyarázta Lazzari.

Francesca Romana Dani, a Firenzei Egyetem entomológusa rámutatott, hogy a szúnyogok a valóságban csak néhány naponta szívnak vért, közben pedig találkozhatnak eltérő riasztószerekkel, így a DEET-asszociáció tartóssága erősen megkérdőjelezhető. Maguk a kutatók is elismerték, hogy laboratóriumi körülmények között is nehéz volt rávenni a rovarokat az első vérszívásra DEET jelenlétében.

A tanulmány szerzői és a független szakértők egyaránt azt javasolják, hogy továbbra is használjunk DEET-tartalmú riasztószereket.

Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a csomagoláson feltüntetett időközönként következetesen kenjük újra magunkat. Ez különösen igaz a malária, a dengue-láz, a Zika-vírus és a japán agyvelőgyulladás által veszélyeztetett területeken.

