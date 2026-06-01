Megszólalt Sulyok Tamás is a Magyar Péterrel folytatott találkozóról

A köztársasági elnök határozottan elutasította a lemondására vonatkozó kormányzati felszólítást, miután a miniszterelnök közölte vele, hogy alkotmánymódosítással távolítanák el hivatalából. Az államfő szerint a tervezett lépés súlyos alkotmányos válságot idéz elő. Ez nemcsak a magyar demokrácia nemzetközi megítélését rontja, hanem a jogállamisági feltételrendszerhez kötött uniós források elvesztését is kockáztatja.

Magyar Péter miniszterelnök után a mai nap folyamán Sulyok Tamás köztársasági elnök is beszámolt a Sándor-palotában tartott egyeztetésről. A megbeszélést a miniszterelnök kezdeményezte, és azon az igazságügyi miniszter is részt vett. A találkozón az államfő szerint nyilvánvalóvá vált, hogy

a kormányzat az Alaptörvénnyel ellentétes, egyoldalú politikai elvárások alapján értelmezi az államfői tisztséget.

A köztársasági elnök az egyeztetésen egyértelművé tette, hogy esküje az Alaptörvény védelmére kötelezi, majd kiemelte, hogy

a politikai nyomásgyakorlás nem jelenthet alkotmányos indokot a távozására.

Miután az államfő visszautasította a lemondást, a miniszterelnök jelezte: a kabinet célzott jogalkotással, az Alaptörvény módosításával mozdítaná el törvényesen betöltött pozíciójából - olvasható Sulyok Tamás bejegyzésében.

Az államfő ezt az eljárást az alkotmányjogban is ismert politikai zsákmányszerzésnek minősítette.

Az államfő arra is figyelmeztetett, hogy a kialakuló helyzetnek súlyos következményei lesznek. A fenyegető alkotmányos válság tovább mélyíti a társadalmi megosztottságot, egyúttal roncsolja a magyar demokrácia nemzetközi hírnevét.

Sulyok Tamás mindez konkrét gazdasági hátrányokat is okozhat, a helyzet ugyanis közvetlenül veszélyezteti a jogállamisági mechanizmushoz kötött európai uniós támogatások lehívását.

