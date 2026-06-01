Megszólalt Zelenszkij jobbkeze az ukrajnai békéről: már korábban bekövetkezhet, mint bárki gondolta volna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy vasárnapi interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti az elmúlt hónapokban megrekedt béketárgyalások folytatását még a tél beállta előtt.
Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások azt követően akadtak meg, hogy Washington figyelmét az iráni konfliktus kötötte le.
Budanov elmondta, hogy a közeljövőben amerikai delegáció látogatására számít Moszkvában és Kijevben, de részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt.
Az elnök utasítása az, hogy próbáljuk a lehető leghamarabb lezárni ezt a háborút (...) lehetőleg még a tél beállta előtt. Véleményem szerint ez teljességgel helytálló, időszerű és megvalósítható
– mondta újságíróknak nyilatkozva Budanov.
Zelenszkij és más ukrán tisztségviselők azt mondták, hogy sikerült lelassítani az orosz erők előrenyomulását, miközben Ukrajna fokozta mélységi csapásait Oroszország területén, főleg olajipari célpontokat támadva.
Egy magas rangú ukrán parancsnok a múlt héten azt fejtegette, hogy Ukrajnának hat hónapos időkerete van arra, hogy átvegye a kezdeményezést a harctéren, és megerősítse pozícióját a béketárgyalásokon.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
