Megszületett a döntés: elzárja a csapokat Oroszország
Oroszország november végéig betiltotta a repülőgép-üzemanyag exportját. A lépés célja a Bloomberg értesülései szerint a belföldi ellátási zavarok elkerülése, miután Ukrajna egyre intenzívebben támadja az orosz finomítókat.

A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán dróncsapások miatt az orosz kőolaj-feldolgozás volumene több mint 16 éves mélypontra süllyedt. Ukrajna ugyanis a Kreml bevételeinek csökkentése érdekében az energetikai infrastruktúra széles körét veszi célba, a támadások a tengeri kikötőket és a csővezetékeket is érintik.

A tilalomnak ugyanakkor csekélyebb hatása lesz a nemzetközi üzemanyagpiacra. A Vortexa elemzőcég Bloomberg által feldolgozott adatai szerint Oroszország tavaly napi átlagban mindössze 30 ezer hordó kerozint exportált, ami a globális kínálat kevesebb mint 2 százalékát teszi ki. 2026 első négy hónapjában a napi átlagos kivitel ráadásul 28 ezer hordóra csökkent, amelynek legnagyobb vásárlója Törökország volt.

Az orosz kormány közleménye szerint a korlátozás célja "a belföldi üzemanyagpiac stabil helyzetének biztosítása". Az energiaügyi minisztérium már április elsejével újra bevezette a benzinexport tilalmát is, így próbálva több üzemanyagot tartani a hazai piacon.

A nyári szabadságolások közeledtével az üzemanyagok iránti belföldi kereslet jellemzően megnő. Az árak emelkedése ugyanakkor politikailag rendkívül érzékeny kérdés.

A drága benzin korábban már több alkalommal is tiltakozásokat váltott ki Oroszországban, legutóbb például 2018-ban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

