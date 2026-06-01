Mélyül az UPA-botrány: Ukrajna szövetségese nagyon kiborult, még az ukrán zászlót is leszedik
A lengyelországi Lublin városa eltávolította az ukrán zászlót a városháza épületéről, amelyet eredetileg még 2022-ben, szolidaritásból tűztek ki. A döntés hátterében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelete áll, amellyel egy különleges műveleti egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hőseiről nevezett el - írta a RBK.

Zelenszkij május 26-án írta alá a vitatott rendeletet. Ebben az "Észak" Különleges Műveleti Központot a harci feladatok példamutató végrehajtásáért az "UPA hőseinek nevét viselő" megtisztelő címmel ruházta fel. A lépés éles reakciókat váltott ki Lengyelországban, a külügyminisztériumtól egészen Karol Nawrocki elnökig.

A lublini városháza közleményében bejelentette, hogy csatlakozik más lengyel városokhoz -

leveszik a városházáról a szolidaritásból kihelyezett ukrán zászlót.

Emellett osztja a lengyel külügyminisztérium és a kijevi lengyel nagykövetség kritikus álláspontját.

A civilek ellen bűncselekményeket elkövető alakulatok dicsőítése sérti a lengyel áldozatok emlékét. Mindez emellett megnehezíti az őszinte párbeszéd kialakítását"

– fogalmazott az önkormányzat.

Lublin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is Ukrajna szövetségesének tekinti magát a függetlenségért és a területi integritásért vívott harcban.

Nem látunk ellentmondást a történelmi igazság védelme és az agresszió áldozatává vált néppel való szolidaritás között"

– olvasható a nyilatkozatban.

Az ukrán külügyminisztérium a Lengyelországból érkező kritikák kapcsán leszögezte, hogy Kijevnek nem állt szándékában megsérteni a lengyel népet. Kiemelték, hogy Ukrajna számára az UPA kizárólag a Moszkva birodalmi politikájával szembeni ellenállást jelképezi.

Az UPA a második világháború alatt legalább 40 ezer, de egyes történészek szerint 100 ezer lengyel civilt mészárolt le Ukrajna nyugati részében.

