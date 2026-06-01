Minél okosabb a haditechnika, annál nagyobb ostobaság háborút indítani

Golyók és bombák közel háromnegyed millió ember életét követelték a 2021 és 2024 között vívott háborúkban. Még ennél is többen haltak meg a fegyveres konfliktusok közvetett következményeként - éhínség vagy betegségek miatt. Az elmúlt négy év harcai több halálos áldozatot követeltek, mint a hidegháború vége óta eltelt időszak összességben. És vajon mit értek el ezzel? Még a közelmúlt háborúit kirobbantó vezetők sem lehetnek elégedettek az eredményekkel. Oroszország ukrajnai inváziója megalázó mocsárba süllyesztette Vlagyimir Putyint, Trump elnök Irán elleni háborúja pedig súlyosan félresiklott. Ez a két, saját elhatározásból indított háború két új harctéri igazságot példáz. A technológia egyrészt megnehezítette a hadseregek számára a szárazföldi előrenyomulást, másrészt megkönnyítette, hogy a gyengébb hatalmak — amikor erősebbek támadják meg őket — pusztító válaszcsapást mérjenek.

Egy e héten megjelenő búcsúesszéjében az Economist védelmi rovatvezetője azt vizsgálja, hogyan változott meg a háború az elmúlt évtizedben, és miként alakulhat a jövőben. Az első nagy változás:

a katonák kiszolgáltatottabbak a harctéren. Érzékelők és műholdak figyelik őket; kis méretű, olcsó drónok is elhozhatják számukra a véget.

A hadseregeknek a korábbinál jóval nagyobb erőfeszítésükbe kerül a rejtőzés, a mozgás és egyáltalán az életben maradás. Az ukrajnai front menti, egyre bővülő „halálzóna" — ahol katonák kis csoportokban mozognak, a sebesülteket és az utánpótlást pedig szárazföldi robotok szállítják — megtestesíti ezt az átalakulást.