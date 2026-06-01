Minél okosabb a haditechnika, annál nagyobb ostobaság háborút indítani

Egy e héten megjelenő búcsúesszéjében az Economist védelmi rovatvezetője azt vizsgálja, hogyan változott meg a háború az elmúlt évtizedben, és miként alakulhat a jövőben. Az első nagy változás:
a katonák kiszolgáltatottabbak a harctéren. Érzékelők és műholdak figyelik őket; kis méretű, olcsó drónok is elhozhatják számukra a véget.
A hadseregeknek a korábbinál jóval nagyobb erőfeszítésükbe kerül a rejtőzés, a mozgás és egyáltalán az életben maradás. Az ukrajnai front menti, egyre bővülő „halálzóna" — ahol katonák kis csoportokban mozognak, a sebesülteket és az utánpótlást pedig szárazföldi robotok szállítják — megtestesíti ezt az átalakulást.
