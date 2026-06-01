Nincs megállás: hatalmas mennyiségű eső zúdul a nyakunkba, mutatjuk, hol szakad le az ég a napokban
Nincs megállás: hatalmas mennyiségű eső zúdul a nyakunkba, mutatjuk, hol szakad le az ég a napokban

A héten több csapadékhullámra is készülhetünk, péntekig sokfelé hullhat jelentős mennyiségű, akár a 20-30 millimétert meghaladó eső. A csapadék eloszlása azonban egyenetlen marad, így lesznek olyan térségek, amelyek szárazon maradnak - írja az Időkép.

Jelenleg délen és délnyugaton esik tartósan, ezzel párhuzamosan az ország más pontjain elszórtan záporok és zivatarok alakulnak ki. Az Időkép előrejelzése alapján

A következő órákban, majd kedden a csapadék súlypontja egyre inkább az északkeleti országrészre és a Tiszántúlra helyeződik át.

Szerda hajnalban ugyanakkor egy újabb csapadéktömb éri el hazánkat nyugat felől. Ez csütörtökig elsősorban a Dunántúlon és a középső területeken okoz ismételten esőt, záporokat és zivatarokat. Péntekre pedig már a keleti és északkeleti tájakat is eléri a csapadék.

A napokon át tartó csapadékos időszak végére, azaz péntek reggelig számos helyen összegyűlhet 20-30 milliméter eső, de lokálisan ennél nagyobb mennyiség is hullhat. Ám a szeszélyes térbeli eloszlás miatt az ország bizonyos részein továbbra is száraz maradhat a talaj.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

