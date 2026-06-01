FONTOS Kimondták, mi lesz a huszonegyedik század új olaja: váratlan dologgal kezdenek el kereskedni az Egyesült Államokban
Pár hete halálos vírus terjedt rajta, de most kihajózik: ismét várja az utasokat a hírhedt óceánjáró

Két héttel visszatérését követően ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított holland MV Hondius - közölte hétfőn az óceánjárót üzemeltető hajózási társaság.

Az Oceanwide Expeditions tájékoztatása szerint a Hondius a tervek szerint június 6-án indul a Spitzbergákra, ahonnan június 13-án indul tovább a Jeges-tengerre. Hangsúlyozták, hogy

a hajót a holland egészségügyi hatóságok teljességgel megtisztították és fertőtlenítették.

A hatóságok szerint nem áll fenn többé fertőzésveszély.

A vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre és nem magáról a hajóról származott. A legénység tagjai a korábbi útról még karanténban vannak.

Kicserélték a legénységet, a fedélzeten lévők közül senki sem került kapcsolatba olyan személyekkel, akik jelenleg karanténban vannak

- tette hozzá a hajózási társaság.

A járványban a 13 hantavírusos beteg közül hárman meghaltak, de május 2. óta nem történt haláleset.

Áprilisban tört ki hantavírusjárvány a Hondius óceánjárón, amely mintegy 150 emberrel a fedélzetén Argentínából indult útnak, és eredeti úticélja a Zöld-foki szigetek volt. A vírus megjelenésének felfedezése után május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, és a hajó május 18-án érkezett meg a rotterdami kikötőbe.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10 ezer és 100 ezer között lehet a hantavírusos fertőzések száma, a betegség lefolyásának súlyossága attól függ, melyik vírusváltozat okozza a fertőzést.

