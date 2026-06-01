Pattanásig feszült küzdelem: végletekig kiélezett csata jön bal- és jobboldal között, a tét hatalmas
Pattanásig feszült küzdelem: végletekig kiélezett csata jön bal- és jobboldal között, a tét hatalmas

Iván Cepeda baloldali szenátor (címlapképünkön) és Abelardo de la Espriella jobboldali ügyvéd jutott be a vasárnap megtartott szavazás eredményei alapján az elnökválasztás második fordulójába Kolumbiában.

A szavazatok mintegy 99,5 százalékának összeszámlálása alapján

  • de la Espriella a voksok 43,7 százalékát szerezte meg,
  • Cepeda mintegy 41 százalékot kapott,
  • a mérsékelt jobboldali szenátor, Paloma Valencia pedig kevesebb mint 7 százalékot - közölte hétfőn a kolumbiai választási hatóság.
Mivel egyik elnökjelöltnek sem sikerült abszolút szavazattöbbséget szereznie, a június 21-re kiírt második fordulón dől el, hogy ki lesz az ország új elnöke.

A 41 millió választásra jogosult kolumbiai vasárnap azért járult az urnákhoz, hogy megválassza a jelenlegi államfő, az egykori gerillából lett szocialista politikus, Gustavo Petro utódját. A 63 éves Cepeda, aki tagja a kormánykoalíciónak, Petro programját akarja folytatni, a 47 éves de la Espriella viszont a kormányzati kiadások csökkentésével, és keményebb biztonsági stratégia ígéretével kampányolt.

Elemzők szerint a szavazás tétje, hogy Kolumbia folytassa-e Petro baloldali programját, amely a szociális ráfordítások növelésére, valamint a fegyveres csoportokkal való tárgyalásokra törekszik, vagy forduljon jobboldali irányba, és összpontosítson a közbiztonságra és a piacgazdasági reformokra.

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

