Rajtaütésbe futottak bele Izrael elit különleges felderítői - Komoly veszteségről jött hír

A támadás során egy 20 éves törzsőrmester meghalt.

A férfi a Maglan különleges felderítőegység katonája volt.

Az incidens során még három katona megsérült, őket légimentők kihozták a frontvonalról. Egyikük válságos állapotban van.

Az incidens Johmor térségében történt, a Beaufort keresztes erőd környékén.

Libanon és Izrael közt hivatalosan tűzszünet van érvényben, a radikális Hezbollah ezt viszont nem fogadja el, rendszeresen támadják a Libanon déli részét megszálló izraeli katonákat. Közben az IDF egyre mélyebben nyomul szárazföldi képességgel Libanon területére és időszakos légicsapásokat hajtanak végre északi szomszédjuk területén.

