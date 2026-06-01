Recseg-ropog Trump nagy békéje: bármikor egymásnak eshetnek az atomhatalmak

Egy évvel az indiai-pakisztáni fegyveres konfliktus után mindkét atomhatalom lázas fegyverkezésbe kezdett, hogy egy esetleges újabb összecsapásra felkészüljön. Pakisztán Kína támogatásával modernizálja légierejét, többek között ötödik generációs J-35-ös vadászgépek beszerzésével, míg India 114 francia Rafale vadászgéppel erősítené meg pozícióit – utóbbi üzletet azonban orosz technológiai aggályok nehezítik. A tűzszünet ugyan kitart, de a fegyverkezési verseny és a kibékíthetetlen szembenállás egyértelműen egy újabb súlyos konfliktus irányába mutat.

Egy gyors háború

Egy év telt el azóta, hogy India és Pakisztán súlyos összecsapásokig fajuló vitába keveredett egymással. A két atomhatalom azt követően ugrott egymásnak, hogy a vitatott hovatartozású északi Kasmír tartományban fegyveresek 2025 áprilisában turistákra támadtak, többeket megölve. Újdelhi azonnal azzal vádolta meg a szomszédját, hogy valójában ők állnak a radikális iszlamisták mögött, és tevékenyen hozzájárultak a merénylethez. Az első határ menti villongások már ekkor elkezdődtek. A feszültség csúcspontja egyértelműen a május 7-i légicsata volt, ekkor mindkét oldal tucatjával vetette be a vadászgépeit. A részletek azóta is homályosak, a felek ellentmondásos beszámolókat adnak, ugyanakkor abban a legtöbb szakértői vélemény abban egyezik, hogy India súlyos veszteségeket szenvedett, több

Rafale vadászgép és orosz gyártmányú katonai repülőgépek csapódhattak a földnek.

BIG: It appears India indeed lost a Rafale fighter jet tonight, shot down by Pakistan. Locals in Aklian Kalan village, Punjab, filmed parts of a French MICA missile still attached to its launcher— just 20 km from Bathinda AFS, home to No. 17 Rafale & No. 380 NETRA squadrons. pic.twitter.com/ylTA6KGW3l https://t.co/ylTA6KGW3l — Clash Report (@clashreport) May 7, 2025

Azóta sokkal szerteágazóbb következtetések születtek, hogy pontosan miért tudott ilyen látványos sikereket aratni a papíron gyengébb képességekkel bíró pakisztáni légierő. Egyesek szerint a kínai fejlesztésű J-10C típusú negyedik generációs vadászgépek tehetnek a sikerekről, mások a PL-15-ös rakétákban látják a megoldást, megint mások pedig a Saab 2000 Erieye légi korai figyelmeztető és irányító rendszer (AEW&C) alkalmazásában állapították meg a titkot. A 2025-ös események nem zárultak le a nagyszabású légicsatával, a konfliktus szárazföldi célpontokra mért csapásokkal folytatódott. A pontos károk itt sem ismertek, a felek ebben is teljesen mást állítanak. A háborús események aztán gyorsan elültek, azóta mindkét oldal lépések sokaságát tette, hogy a jövőben előforduló esetleges összecsapás során ők jöjjenek ki győztesen a csatából. Fontos megjegyezni, hogy a felek figyelemmel kísérik a jelenleg zajló konfliktusokat is, hogy az ottani tapasztalatokat szintén a saját stratégiájukba emeljék, ez lényegében majdnem fontosabb lehet, mint a saját tapasztalataik.

Változó helyzet

A muszlim többségű Pakisztán védelmi-biztonsági szempontból nehéz földrajzi helyzetben van. Az elnyúló észak-déli alakja nem teszi lehetővé, hogy a legnagyobb riválisával szemben stabil mélységi védelmet építsen ki. Külön nehézséget okoz, hogy a népesség és a gazdaság is főként az Indus-völgyében összpontosul, épp a keleti határhoz közel. A kellemetlen helyzet azt jelenti az országnak, hogy

szinte nincs olyan pont, amit ne érne el Újdelhi a rakétáival.

A földrajzi szempontokat maga Narendra Modi indiai miniszterelnök is kiemelte, amikor a „Pakisztánban a hadsereg menedéke alatt bujkáló terroristákról” beszélt. Az elhelyezkedés alapvetően határozza meg a hadsereg taktikáját is, egy esetleges konfliktusra felkészülésben Indiával. A helyzetet bonyolítja, hogy Iszlámábád a nyugati határvidékein régóta szeparatista és/vagy radikális iszlamista fegyveresekkel küzd, ezért az sem igazán opció, hogy a legnagyobb riválisa ellen szánt katonai eszközöket ilyen instabil régiókba helyezi el.

Following this report, the updated strike map now includes these additional locations in Pakistan allegedly targeted by India during their recent conflict https://t.co/LGZcdrmKOX pic.twitter.com/Dxsfku89t2 https://t.co/LGZcdrmKOX — Damien Symon (@detresfa_) June 3, 2025

Ezzel szemben a világ legnépesebb országa egyben a világ egyik legnagyobbika is, közel négyszer akkora, mint a nyugati szomszédja. Ez a mélység sokáig jelentős taktikai előnyöket biztosított Újdelhinek, hiszen voltak olyan biztonságos zónák, ahol nem kellett tartani attól, hogy Pakisztán rakétákkal csap le. Az ukrajnai háború ugyanakkor nagyon látványosan bemutatta, hogy ezek a szempontok a 21. századi modern hadviselés során már alig érnek valamit. A rakéták mellett egyre hosszabb hatótávolsággal bíró, rendkívül nehezen hatástalanítható drónokat fejlesztettek ki az ukrán vállalatok (akárcsak az oroszok), ezek a technológiák pedig eljuthatnak a konfliktuszónákba. A FP-5 Flamingo cirkálórakétáról mintegy 3 ezer kilométeres hatótávot állít a gyártó,

Indiában egy ehhez hasonló eszköz támadása esetén nem maradna elérhetetlen pont.

Az ukrajnai háború más tanulságot is szolgáltatott a nagyhatalomnak: gyakorlatilag nincs az a légvédelem, ami tökéletes védelmet nyújtana. Oroszország a lehető legtöbb rendszerével védi Moszkvát, a fővárost, ám az ukrán tömeges dróntámadással szemben 2026 májusában ezek is tehetetlennek bizonyultak. Kijev a 2022 óta tartó állandó intenzív támadások elhárítására korszerű, sokrétű védelmi rendszert épített ki, ennek előnye, hogy kisebb területen jóval nagyobb hatékonyságot lehet velük elérni. Mivel Ukrajna jóval kisebb, mint a vele szemben álló fél, ezért „könnyebb” a rendszereket kiépíteni. Ez sem jelent tökéletes védelmet: naponta vannak becsapódások, a kritikus energetikai infrastruktúra és a közművek jelentős része megsemmisült az elmúlt években, de az ország talpon maradt, ami jelzi a rugalmasságát és a rendszerek hatékonyságát.

Mindkét fél erősen építhet arra a jövőben, hogy a drónok és a rakéták fogják uralni a jövő összecsapásait.

Az ukrán példa ugyanakkor azért is fontos, mert szemléletesen rávilágít, hogy önmagában egyetlen „szuperdrón” sem ér semmit. Kijev az elmúlt közel négy és fél év tapasztalataiból merítkezve rendkívül komplex és átfogó rendszert rakott össze, valós idejű hírszerzéssel, műholdas jeladókkal. Ennek kiépítése és a megfelelő szakértelem megszerzése hosszú időt vehet igénybe.

Új stratégia

A fentiek ugyanakkor azt bizonyítják, hogy a modern hadviselés drámai változást hozott a területiségre nézve:

ami eddig előny volt, az könnyen hátránnyá változhatott.

Ezzel tisztában vannak a katonai döntéshozók is.

Az Eurasia Times értékelése szerint Pakisztán nagyban építhet a nagy hatótávolságú drónokra, kifejezetten a legfontosabb katonai szövetségese, Kína infrastruktúrájára támaszkodva. A Peking és Iszlámábád közötti jó kapcsolatot jelzi, hogy a dél-ázsiai atomhatalom vált a kínai fegyverek legnagyobb importőrévé. Egyre több és egyre fejlettebb rendszereket kapnak, így a közeljövőben átadásra kerülhetnek az első J-35-ös, ötödik generációs vadászgépek. Ez a lépés alapjaiban változtathatja meg a helyzetet, ugyanis Újdelhi minden akarat ellenére fennakadni látszik a hasonló technológia beszerzésén. Az opciók nem túl kecsegtetőek: Kína nem fogja a legnagyobb riválisának átadni a legmodernebb exportra szánt technológiáját, az Egyesült Államok szintén ódzkodik az F-35-ös eladásától nekik, a hamarosan érkező török KAAN szintén nem reális. A legvalószínűbb gyors lehetőséget az orosz Szu-57-es beszerzése jelenti, bár csak átmeneti jelleggel, mivel közben dolgoznak a saját fejlesztésen. Ugyanakkor

a megkésettséget jelzi, hogy India már a hatodik generációs gép előkészítésének is nekifogott.

Congratulations! Pakistan's first fifth-generation fighter jet, the J-35, rolled off the production line #paf #china pic.twitter.com/2qWvh2GUdC https://x.com/hashtag/paf?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — 彩云香江 (@louischeung_hk) May 3, 2026

Az elmúlt időszak tanulságait levonva az atomhatalom a légiereje (IAF) fejlesztésére erősen koncentrál. Indiának van saját fejlesztésű negyedik generációs gépe, ám a Tejas mellett számos más típus is szolgál az országban. Az újdelhi katonai döntéshozók a francia gyártmányú Rafalékkal szeretnék megerősíteni a képességeiket. A döntés annak fényében kényes, hogy a legtöbb jelentés a 2025 légicsatában három francia vadászgép elvesztéséről írt. Korábban 36-ot szállítottak le az IAF számára, a haditengerészethez szintén Párizstól rendeltek. Az elkötelezettsége azonban az mutatja a legjobban, hogy India szeretné további 114 Rafale vadászgéppel erősíteni a légierejét. Fontos kritérium, hogy a „Make in India” hadiipari fejlesztési program keretében a járművek jelentős részét helyben kellene gyártani és az alkatrészek legalább felét szintén onnan kell beszerezni.

Narendra Modi hamarosan Franciaországba látogat, ahol vélhetően ez is szóba fog kerülni. A végleges megállapodásig ugyanakkor még van egy sor olyan részlet, amit a feleknek tisztázniuk kell egymással, például a specifikációkat. Néhány információ már felbukkant, így tudni lehet, hogy a saját fejlesztésű rakétáik (Astra, BrahMos) hordozására szabnák a gépeket. A megállapodás ugyanakkor már régóta napirenden van, a szerződés aláírása mégis várat magára, ennek oka a szoftverekben keresendő. Újdelhi ugyanis az egyre látványosabb eredményeket produkáló rakétaprogramjában felbukkannak az oroszok. Az integrálni kívánt technológiákban hatékony hozzáadott értéket adtak, ez kiterjed a fegyverzetvezérlő rendszerekre is. A francia félelmek éppen ebből fakadnak:

attól tartanak, ha odaadják a Rafalékat, hogy indiai rakétákkal repüljenek, akkor kulcsfontosságú algoritmusok landolhatnak Moszkvánál.

Érdekesség, hogy ebben az üzletben ismét előkerül az ukrajnai háború, ugyanis Kijev szintén szeretne nagyjából 100 ilyen típusú vadászgépet beszerezni. A kapacitásokért fontos küzdelem mehet, Párizsnak ebben kulcskérdés a finanszírozás lebonyolítása. Újdelhi nagyjából 40 milliárd dollárnak megfelelő összeget szeretne a célra fordítani. A másik gondot a gyártó Dassault rendelésállománya jelentheti. 2026 elején összesen 220 vadászgép leszállítása volt még a listán, miközben 2025-ben mindössze 26 darabot sikerült leszállítani egy naptári év alatt. Megjegyzendő, hogy nincs szó csúszásokról, ez még a kijelölt cél feletti számot jelentette. Az újonnan érkező 114 darab 52 százalékos növekedést jelentene. Oroszország igyekezhet megfúrni az üzletet, mivel félő, hogy a francia-indiai megállapodás következtében az Szu-57-esekre már nem lesz szüksége a dél-ázsiai országnak.

France is ready to make major concessions — including large-scale local production and possible reciprocal defense deals — to secure India’s planned purchase of 114 Rafale fighter jets worth over €30 billion.India approved the purchase, but “details… are still ongoing.”Most… pic.twitter.com/0MQr7Z41mu https://t.co/0MQr7Z41mu — Clash Report (@clashreport) February 18, 2026

A fegyverkezés egyben azt is mutatja, hogy hiába tart ki a tűzszünet egy év után is a felek között, bármikor berobbanhat az újabb konfliktus. Ez az eredmény volt a Trump-adminisztráció egyik legfontosabb békéje, ugyanakkor kérdéses, hogy pontosan mi garantálja a felek békéjét. Pakisztánban a hadsereg befolyása megnőtt a konfliktust követően, Aszim Munir a hadsereg főparancsnoka lett, és szorosra fűzte a kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Iszlámábád igyekezett minél több országgal partnerséget találni, már a háború előtt is jó viszonyban voltak Kínával, Törökországgal és Szaúd-Arábiával, azt követően még jelentősebb figyelmet fordítottak a kapcsolataikra. Az újrapozicionálás egyik látványos példája, hogy az ország a legfontosabb közvetítőként jelenik meg az amerikai-iráni konfliktus rendezésében. Mindez azt jelenti, hogy Újdelhi diplomáciai elszigetelési taktikája nem igazán vált be. Modinak amiatt is fájhat a feje, hogy

a Fehér Házzal sem alakulnak ideálisan a dolgok, a vámok miatt feszültté vált a helyzet a két hatalom között.

The Director-General of the Inter Services Intelligence (ISI) Directorate and National Security Advisor of Pakistan, Lieutenant General Asim Malik is on an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia and met with the Crown Prince, Mohammed bin Salman Al Saud. pic.twitter.com/tDkmGbzeGt https://t.co/tDkmGbzeGt — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) May 29, 2026

India és Pakisztán a függetlenségük elnyerése óta kibékíthetetlenül egymás legnagyobb riválisai, ebben a közös, véres múlt is közrejátszik. Az elmúlt egy évben a korábban óvatosan kiépülő nyitások sem létezek, lényegében minden kapu bezárult. A helyzet világos: az országok továbbra is rendkívül kemény hangnemet használnak a másikkal szemben, miközben fejlesztik a hadseregüket. Ez

nem a béke felé haladó, kikövezett út receptje, hanem egy újabb súlyos konfliktusé.

