Súlyos ultimátumot kapott az Egyesült Államok: Netanjahu döntése mindent lángba boríthat
Irán figyelmeztette Izraelt és az Egyesült Államokat arra, hogy elvileg minden fronton tűzszünet van érvényben, röviddel azután, hogy az izraeli vezetés parancsot adott Bejrút, Libanon fővárosának bombázására.

Azonnali figyelem: az Irán és Egyesült Államok közt fennálló tűzszünet minden frontra kiterjed, köztük a libanonira is. A tűzszünet megsértése egy fronton azt jelenti, hogy a tűzszünet minden fronton sérül. Az Egyesült Államok és Izrael felelős minden sérelemért”

– írta ki X-oldalára Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Tegnap jelentette be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, hogy ismét kiterjesztik a katonai műveleteket Bejrútra, mivel a Hezbollah folyamatosan támadja Észak-Izraelt, ezért valójában nincs tűzszünet a libanoni milícia és Izrael közt.

