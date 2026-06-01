Szomorkodik a Kreml: válaszra se méltatta Putyin üzenetét a NATO-tagállam

Románia válaszra sem méltatta Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, aki vizsgálóbizottságot akar összeállítani a múlt heti, Romániát ért dróntámadás hátterének feltérképezéséhez – mondta el Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mai sajtótájékoztatóján.

Nem. Nem kaptunk semmit”

– mondta Peszkov, amikor arról kérdezték, Románia válaszolt-e Vlagyimir Putyin elnöknek.

A múlt héten orosz Gerány-2-es drón csapott be egy lakóházba a romániai Galac településen. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta az eszköz orosz eredetét és felajánlotta Romániának, hogy indítsanak egy közös vizsgálatot orosz szakértők bevonásával az incidens hátterének feltérképezéséhez.

