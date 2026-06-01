Technikai recesszióba került Kanada
A kanadai jegybank óvatosságra intett a közelmúltban közzétett GDP-adatok értelmezésével kapcsolatban, írja a Reuters; a statisztikák ugyanis két egymást követő negyedévben is gazdasági visszaesést mutattak, ami technikai recessziót jelent.
Carolyn Rogers, a kanadai jegybank vezető alelnöke egy parlamenti bizottsági meghallgatáson elismerte, hogy

a GDP két negyedéves zsugorodása a klasszikus definíció alapján technikai recessziónak minősül.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az áprilisi előzetes becslések alapján a gazdaság nagy valószínűséggel már visszapattant.

Rogers hangsúlyozta, hogy a gazdaság állapotának megítélésekor egyetlen mutatónak sem szabad túlzott jelentőséget tulajdonítani. A jegybank ezzel lényegében arra utalt, hogy a technikai recesszió ellenére a makrogazdasági összkép jóval árnyaltabb annál, mint amit a puszta GDP-adatok sugallnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio X-Cycling Day

