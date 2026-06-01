Teljes lezárás jön a forgalmas Duna-hídon

A teljes leállást kelet-európai idő szerint csütörtökön a 9-21 óra közötti időszakra ütemezték be a bolgár hatóságok, majd csütörtök 21 órától péntek reggel 9 óráig csak a 3,5 tonnánál könnyebb járművek haladhatnak át a Barátság hídon.
A közlekedésrendészet azt javasolta a két szomszédos ország közötti határ átlépését tervező utasoknak és fuvarozóknak, hogy Calafat vagy a dobrudzsai szárazföldi határátkelők (Vama Veche, Negru Voda, Dobromir, vagy Lipnita) felé kerüljék el a giurgiui hidat, esetleg vegyék igénybe a két ország között közlekedő dunai kompjáratokat (Turnu Magurele, Zimnicea, Bechet, Ostrov).
A 2200 méter hosszúságú, vasúti és közúti átkelést is lehetővé tevő, szovjet segítséggel 1954-ben épült Barátság híd Bulgáriához tartozó részén
2024 júliusban kezdődtek meg a javítási munkálatok, amelyek időtartamát a szófiai hatóságok két évre becsülték.
A Hotnews a bolgár sajtóban megjelent információkra hivatkozva azt írta, hogy a mostani lezárásra az utolsó 320 méter aszfaltozása és felfestése miatt van szükség. A hidat a tervezett határidő, június 10-e előtt teljes egészében megnyitják a forgalom előtt.
A román oldal javítási munkálatai tíz éve befejeződtek. A Duna csaknem 500 kilométernyi szakaszon határfolyam Bulgária és Románia között: ebben a térségben mindössze egy másik híd épült 2013-ban, Vidin és Calafat között.
A Giurgiu-Rusze közötti Duna-hídon naponta mintegy 10 ezer utas kel át 5000 járművel.
