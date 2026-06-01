Török Gábor: a Tisza nagy politikai kockázatot vállal

Sulyok Tamás az elmúlt két évben kevéssé testesítette meg a nemzeti egységet, személyét és eddigi teljesítményét ugyan nehéz lenne megvédeni, de magát az államfői intézményt óvni kellene - kezdte a köztársasági elnök leváltásáról szóló bejelentés értékelését Török Gábor.
Ezt persze csak akkor tehetjük meg, ha még fontosnak tartjuk azokat az értékeket és feladatokat, amelyek az intézmény létezését indokolják
- jelenti ki Török.
A politikai elemző szerint a kialakult helyzetben a Fidesz részéről kifejezetten hiteltelen diktatúrát emlegetni, hiszen korábban éppen ők teremtettek precedenst arra, hogy politikai érdekből, kétharmados alkotmánymódosítással mozdítsák el a Legfelsőbb Bíróság hivatalban lévő elnökét.
Másfelől a Tisza Párt már a választások előtt nyíltan kommunikálta, hogy kétharmados parlamenti többség esetén leváltja a korábbi rendszerben kinevezett vezetőket, a szavazók tehát pontosan tudták, hogy milyen programot támogatnak
- véli Török Gábor.
Ettől függetlenül egy legitim parlamenti döntéssel megválasztott állami vezető alkotmánymódosítással történő eltávolítása súlyosan sérti a jogállamiság elvét.
Ebből kifolyólag a lépés még akkor is aggályos, ha jogilag egyébként kivitelezhető. Az ilyen hatalomtechnikai eszközök alkalmazása már 2010 után is problémás volt, és napjainkban is az.
A leváltás sokkal védhetőbb lenne, ha az új államfőt már egy teljesen új, megreformált intézményrendszerben választanák meg, jelenleg azonban úgy fest, hogy az új parlamenti többség nem az államigazgatási kereteket alakítaná át, hanem csak maga szavazna meg egy utódot Sulyok Tamás helyére
- véli Török Gábor.
A történteket a Tisza Párt a közbeszédben várhatóan rendszerváltásként, míg ellenzéke alkotmányos válságként fogja beállítani. Bár ez a politikai konfliktus rövid távon nem tűnik kockázatosnak a Tisza Párt számára, a most alkalmazott módszerek a jövőben még könnyen visszaüthetnek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
