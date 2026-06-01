Totális átrendeződés: nem várt hatásokat okozhat a gázpiacon a Hormuzi-szoros lezárása

A szoros lezárása a globális LNG-kínálat mintegy 20 százalékát vágta el a piactól. Ez a kiesés különösen a dél- és délkelet-ázsiai importőröket, például Indiát, Bangladest és Pakisztánt sújtotta. Mivel ezek az országok az iparág jövőbeli növekedésének kulcsszereplői,
reakciójuk hosszú évekre meghatározza majd a piac alakulását.
Kínálati oldalon a következmény egyértelműbbnek látszik. Az ázsiai vevők elfordulhatnak a Perzsa-öböltől, és olyan LNG-projektek finanszírozásába kezdhetnek, amellyel csökkentenék a Hormuzi-szoros kínálta kockázatokat.
A válság gyakorlatilag garantálja, hogy minden tervezett projekt megépül, ami a Hormuzi-szoroson kívül esik
- írja Javier Blas.
A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a háború előtt a piac már felkészült egy 2026 és 2030 közötti harmadik kínálati hullámra,
ami a Hormuzi-szoros körüli válság miatt várhatóan még nagyobb és tartósabb lesz
- emeli ki.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az LNG-szektor tavaly rekordméretű, 100 milliárd köbméternyi új kapacitás építését hagyta jóvá, miközben globálisan több mint 700 milliárd köbméternyi projekt vár még a végső beruházási döntésre (FID). Ebből 110 milliárd köbméter az Egyesült Államokra esik, ahol a hatósági engedélyeket már meg is kapták a fejlesztések.
A jelenlegi éves globális LNG-termelés mintegy 600 milliárd köbméter.
Ha tehát minden tervezett projekt megvalósulna, a kínálat több mint a duplájára nőne
- mutat rá az elemzés, miközben felhívja arra is a figyelmet, hogy a keresleti oldal aligha tud majd lépést tartani ezzel a bővüléssel.
A cseppfolyósított földgáz piaca az elmúlt négy évben két komoly bizalomvesztést is elszenvedett: előbb az orosz–ukrán háború, majd az iráni konfliktus miatt. Egyetlen felelős döntéshozó sem fogja megvárni a harmadik válságot. A kínálati diverzifikáció mellett tehát a kereslet is átrendeződik, mivel az importőrök magától az LNG-től is igyekeznek függetlenedni. Az 1970-es évek olajválságával ellentétben az ázsiai országoknak most már rendelkezésükre áll az olcsó kínai napelemtechnológia. Emellett a bőségesen elérhető szén is felértékelődhet energiabiztonsági szempontból.
Rövid távon emiatt a nagykereskedelmi gázárak viszonylag magasak maradhatnak. Ez az állapot addig tarthat, amíg az importőrök – különösen Európában – feltöltik készleteiket a 2026–2027-es fűtési szezonra, miközben mindenki a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet esetleges eszkalációjára is tartalékol. Középtávon azonban a klasszikus nyersanyagpiaci logika érvényesül. A mai magas árak alapozzák meg a holnap alacsony árait, és az ágazat egyértelműen vevői piaccá alakul át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drasztikusan romlanak a diákhitelek feltételei Amerikában
Aki július 1-je után vesz fel hitelt, nem fog olyan előnyöket élvezni, mint az eddigiek.
Kimondta a járványügyi vezető: gyorsabban terjed a pusztító vírus, mint ahogy a világ reagálni tudna
Már Afrikán kívül is vizsgálnak gyanús eseteket.
Itt az újabb figyelmeztetés: hatalmas rejtett veszteségeket tol maga előtt a magánhitelek piaca
Baj lehet a PIK-konstrukciókból.
Magyar Péter nyilvánosságra hozta a Tisza párt teljes költségvetését, és hogy kitől mennyi pénzt kaptak
Több mint 3 milliárd forintból gazdálkodtak.
Újabb felvásárlási pletykák a világ legrégebbi bankja körül, a vezérigazgató cáfol
Mi lesz az MPS és a BPM sorsa?
Kiakadtak a pápára: a szentatya AI-os húzása kiverte a biztosítékot, sokan nem értenek vele egyet
"Vatikán-mosásról" beszélnek.
Aggasztó megszólalás Zelenszkijtől: ennyi idő lesz a béketárgyalásokra
Február óta nem volt érdemi egyeztetés Moszkva és Kijev között.
Bekövetkezett, amire sokan vártak: megindul az emberszabású robotok tömeggyártása
A robot a tervek szerint a dobozból kivéve azonnal használható lesz.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?