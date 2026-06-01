Totális átrendeződés: nem várt hatásokat okozhat a gázpiacon a Hormuzi-szoros lezárása
Bár a Hormuzi-szoros körüli konfliktus és a világ legnagyobb LNG-üzemét ért támadás miatt a globális gázárak magasabbra szöktek, a cseppfolyósított földgáz (LNG) piaca éveken belül túlkínálattal nézhet szembe. A válság ugyanis egyszerre indít be egy kínálati robbanást, és gyorsítja fel a kereslet átrendeződését - írta meg Javier Blas, a Bloomberg energetikai szakújságírója.

A szoros lezárása a globális LNG-kínálat mintegy 20 százalékát vágta el a piactól. Ez a kiesés különösen a dél- és délkelet-ázsiai importőröket, például Indiát, Bangladest és Pakisztánt sújtotta. Mivel ezek az országok az iparág jövőbeli növekedésének kulcsszereplői,

reakciójuk hosszú évekre meghatározza majd a piac alakulását.

Kínálati oldalon a következmény egyértelműbbnek látszik. Az ázsiai vevők elfordulhatnak a Perzsa-öböltől, és olyan LNG-projektek finanszírozásába kezdhetnek, amellyel csökkentenék a Hormuzi-szoros kínálta kockázatokat.

A válság gyakorlatilag garantálja, hogy minden tervezett projekt megépül, ami a Hormuzi-szoroson kívül esik

- írja Javier Blas.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a háború előtt a piac már felkészült egy 2026 és 2030 közötti harmadik kínálati hullámra,

ami a Hormuzi-szoros körüli válság miatt várhatóan még nagyobb és tartósabb lesz

- emeli ki.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az LNG-szektor tavaly rekordméretű, 100 milliárd köbméternyi új kapacitás építését hagyta jóvá, miközben globálisan több mint 700 milliárd köbméternyi projekt vár még a végső beruházási döntésre (FID). Ebből 110 milliárd köbméter az Egyesült Államokra esik, ahol a hatósági engedélyeket már meg is kapták a fejlesztések.

A jelenlegi éves globális LNG-termelés mintegy 600 milliárd köbméter.

Ha tehát minden tervezett projekt megvalósulna, a kínálat több mint a duplájára nőne

- mutat rá az elemzés, miközben felhívja arra is a figyelmet, hogy a keresleti oldal aligha tud majd lépést tartani ezzel a bővüléssel.

A cseppfolyósított földgáz piaca az elmúlt négy évben két komoly bizalomvesztést is elszenvedett: előbb az orosz–ukrán háború, majd az iráni konfliktus miatt. Egyetlen felelős döntéshozó sem fogja megvárni a harmadik válságot. A kínálati diverzifikáció mellett tehát a kereslet is átrendeződik, mivel az importőrök magától az LNG-től is igyekeznek függetlenedni. Az 1970-es évek olajválságával ellentétben az ázsiai országoknak most már rendelkezésükre áll az olcsó kínai napelemtechnológia. Emellett a bőségesen elérhető szén is felértékelődhet energiabiztonsági szempontból.

Rövid távon emiatt a nagykereskedelmi gázárak viszonylag magasak maradhatnak. Ez az állapot addig tarthat, amíg az importőrök – különösen Európában – feltöltik készleteiket a 2026–2027-es fűtési szezonra, miközben mindenki a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet esetleges eszkalációjára is tartalékol. Középtávon azonban a klasszikus nyersanyagpiaci logika érvényesül. A mai magas árak alapozzák meg a holnap alacsony árait, és az ágazat egyértelműen vevői piaccá alakul át.

