Trump azt mondta, nem érdekli, hogy nem folytatódnak a tárgyalások Iránnal, majd kiírta, hogy folytatódnak

Donald Trump amerikai elnök a CNBC kérdésére azt mondta, a legkevésbé sem érdekli, hogy Irán nem folytatja a béketárgyalásokat. Nem sokkal később azonban saját közösségi felületén már azt írta, a tárgyalások „gyors ütemben” folytatódnak.

Irán hétfőn jelentette be, hogy egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, mert Izrael folytatja Libanon tárgyalását.

A CNBC telefonon érte utol Trumpot, aki azt mondta, nem érdekli a tárgyalások felfüggesztése.

Őszintén szólva nem érdekel, hogy vége van-e. Tényleg nem érdekel. A legkevésbé sem érdekel

– fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, szerinte az elhúzódó tárgyalások „kezdenek nagyon unalmassá válni”.

Nem sokkal később azonban valami változott, amit jelez, hogy Trump két posztot is közzétett sűrű egymásutánban a Truth Socialön.

Az elsőben azt írta, „nagyon termékeny” telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, aki ígéretet tett arra, hogy nem mennek izraeli csapatok Bejrútba, Libanon fővárosába, akik pedig elindultak, azok már visszafordultak.

Hozzátette, képviselőkön keresztül tárgyalt a Hezbollah libanoni síita terrorszervezettel is, akik beleegyeztek, hogy befejezik a lövöldözéseket.

Izrael nem támadja őket, és ők nem támadják Izraelt

– írta Trump.

Az amerikai elnök pár perccel később egy másik posztot is közzétett, amelyben már az Iránnal való tárgyalások folytatásáról írt.

Gyors ütemben folytatódnak a tárgyalások az Iráni Iszlám Köztársasággal. Köszönöm a figyelmet ebben az ügyben!

– írta rövid bejegyzésében Trump.

