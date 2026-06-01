Trump szétbombázta Iránt, majd nagy bejelentést tett

Több katonai csapást is végrehajtott Irán ellen az Egyesült Államok, majd Donald Trump amerikai elnök kiírta közösségi oldalára, hogy szerinte meg fognak tudni állapodni Iránnal a háború lezárásáról.

Az amerikai haderő támadást hajtott végre a hétvégén Irán területén: drónindítókat, radarállomásokat, drónközpontokat semmisítettek meg. Közben a kuvaiti légvédelem is működésbe lépett: Irán felől érkező drónokat és rakétákat fogtak el. Washington a csapást azért indította meg, mert a hétvégén az iráni légvédelem lelőtt egy MQ-1 Predator drónt.

Donald Trump az esemény után röviddel közösségi oldalán, a Truth Social portálon tett közzé beszámolót.

Irán nagyon meg akar állapodni velünk és ez jó lesz az USA-nak és azoknak, akik velünk vannak”

– írja.

Ezután kritizálja a Demokrata Párt tagjait és a „nem hazafias” republikánusokat is, akik szerinte „sosem látott szinten csipognak” amiatt, hogy máshogy kellene intézkednie Iránnal szemben.

Dőljetek hátra és nyugodjatok meg, a végén minden jó lesz – mindig így történik!”

– írta ki Trump.

