  • Megjelenítés
Trump szétbombázta Iránt, majd nagy bejelentést tett
Globál

Trump szétbombázta Iránt, majd nagy bejelentést tett

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több katonai csapást is végrehajtott Irán ellen az Egyesült Államok, majd Donald Trump amerikai elnök kiírta közösségi oldalára, hogy szerinte meg fognak tudni állapodni Iránnal a háború lezárásáról.

Az amerikai haderő támadást hajtott végre a hétvégén Irán területén: drónindítókat, radarállomásokat, drónközpontokat semmisítettek meg. Közben a kuvaiti légvédelem is működésbe lépett: Irán felől érkező drónokat és rakétákat fogtak el. Washington a csapást azért indította meg, mert a hétvégén az iráni légvédelem lelőtt egy MQ-1 Predator drónt.

Donald Trump az esemény után röviddel közösségi oldalán, a Truth Social portálon tett közzé beszámolót.

Irán nagyon meg akar állapodni velünk és ez jó lesz az USA-nak és azoknak, akik velünk vannak”

– írja.

Még több Globál

NATO-területen potyognak az orosz drónok, nagy bajban Kijev - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Kimondta a járványügyi vezető: gyorsabban terjed a pusztító vírus, mint ahogy a világ reagálni tudna

Aggasztó megszólalás Zelenszkijtől: ennyi idő lesz a béketárgyalásokra

Ezután kritizálja a Demokrata Párt tagjait és a „nem hazafias” republikánusokat is, akik szerinte „sosem látott szinten csipognak” amiatt, hogy máshogy kellene intézkednie Iránnal szemben.

Dőljetek hátra és nyugodjatok meg, a végén minden jó lesz – mindig így történik!”

– írta ki Trump.

Kapcsolódó cikkünk

Bekeményít Irán: nem bízunk az amerikai ígéretekben!

Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Kimondta Amerika: Trump kész újra támadni, ha nem kapja meg Irántól, amit akar

Irán elismerte: az utolsó simításokat végzik a békén, de még nincs végső döntés

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Új pozíciót kaphat Orbán Viktor, diplomáciai mentesség is járna mellé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility