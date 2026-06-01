Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Amerika legnagyobb LNG-üzeme
A Cheniere Energy megállapodást kötött a Bechtel vállalattal a louisianai Sabine Pass LNG-exportterminál bővítésének kivitelezésére. A fejlesztés évi 6 millió tonna plusz kapacitást jelent, és egy nagyobb léptékű beruházási program első fázisát képezi - írta az Enerdata.

Az amerikai LNG-fejlesztő május 28-án jelentette be a megállapodást. Ennek értelmében a Bechtel végzi az új, évi 6 millió tonnás cseppfolyósító egység (Train 7) tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) munkálatait. A projekt emellett egy évi 1 millió tonna kapacitású, elpárolgó gázt (boil-off gázt) újracseppfolyósító egységet is magában foglal.

Ez a lépés a Sabine Pass terminálnál tervezett, összesen évi 20 millió tonnás kapacitásnövelési program első üteme.

A végleges beruházási döntést (FID) várhatóan 2027 elején hozzák meg. A Cheniere jelenleg a Szövetségi Energiaszabályozó Bizottság (FERC) engedélyére vár az építéshez és az üzemeltetéshez. Ennek megszerzésére a tervek szerint 2026 végéig kerül sor. Ezzel párhuzamosan az amerikai Energiaügyi Minisztériumnál (DOE) is folyamatban van egy engedélyezési eljárás. Ez az Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi megállapodással nem rendelkező országokba irányuló LNG-export jóváhagyásához szükséges.

A jelenlegi ütemterv szerint az új egységből 2030-ban indulhat meg az export.

A hosszú távú szerződéses partnerek felé történő kereskedelmi szállítások pedig 2031 közepén vehetik kezdetüket.

A Sabine Pass terminál jelenleg évi 30 millió tonnát meghaladó cseppfolyósítási kapacitással üzemel. A Cheniere az Egyesült Államok egyik legnagyobb LNG-exportőre. A Sabine Pass és a Corpus Christi terminálokat egybevetve 2026 áprilisában mintegy évi 52 millió tonna kapacitás volt üzemben. Emellett több mint évi 9 millió tonna kapacitás állt építés alatt, és további 40 millió tonnát meghaladó kapacitás engedélyeztetése volt folyamatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

