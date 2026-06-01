Van egy ok, amiért Amerika most mágnesként vonzza az olaj- és gázipari tőkét
Egyre inkább úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok megkerülhetetlenné válik a nyersolaj- és földgázkitermelési (upstream) szektorban, mert a globális készletek természetes zsugorodása miatt a földrajzi koncentráció elkerülhetetlennek látszik. Ezért az energetikai óriásvállalatok túlélése és jövedelmezősége egyre inkább az amerikai szárazföldi és a Mexikói-öbölbéli projektektől függ - számolt be a Wood Mackenzie.

Az elemzés szerint a stabil szabályozási környezet – jelen esetben a fosszilis energiahordozókat támogató szabályozás –, a páratlan palaolajkészletek és a versenyképes Mexikói-öbölbeli fúrási lehetőségek kulcsszerepet játszanak a tőkebeáramlásban.

Azt látjuk, hogy valamennyi globális olajipari nagyvállalat amerikai jelenlétének fenntartását vagy bővítését tervezi a következő évtizedben

- emelték ki.

Nem véletlen, hogy az ország napi kitermelése 2 millió hordó egyenértékessel (boed) növekedett a 2020 és 2025 közötti időszakban.

A méret dönt a túlélésről

Az amerikai piac súlyát jól mutatja, hogy három európai és amerikai óriásvállalat – a BP, az ExxonMobil és a Chevron – teljes upstream értékének több mint 50 százalékát már az USA termeli ki.

Azonban a pozíciók korántsem egyenlőek:

a két amerikai óriás, az ExxonMobil és a Chevron dominálja a piacot a méretgazdaságosság és a tőkeerő révén.

Mindkét vállalat rendkívül versenyképes, hordónkénti 35 dollár alatti fedezeti ponttal (breakeven) dolgozik az országban az elemzés szerint.

A kitermelhető tartalékok élettartamában és összetételében is jelentős különbségek vannak a top játékosok között. A többi európai nagyvállalat, mint a Shell, a TotalEnergies és az Equinor, csupán töredékével rendelkezik a fenti három óriás amerikai portfóliójának és készleteinek.

Éppen ezért az európai alapítású vállalatok eltérő okokból, de egyaránt az amerikai piac felé fordulnak. A BP 2025 februárjában bejelentette:

tőkekiadásainak (capex) 75 százalékát az upstream olaj- és gázprojektekre fordítja.

Ezen belül az amerikai szárazföldi üzletáguk célja, hogy 2030-ig elérje a napi 650 ezer hordó egyenértékes (kboed) kitermelést.

Eltérő utak a növekedéshez

A Shell eközben komoly kihívással néz szembe: mivel nem rendelkezik elegendő amerikai szárazföldi kitermelési lehetőséggel, strukturális csökkenés elé nézhet. A nagyvállalatok stratégiái kezdenek markánsan elválni egymástól, ahogy megpróbálják bebetonozni az amerikai jelenlétüket a következő évtizedre:

  • Mélyvízi (deepwater) fókusz: A BP tíz új projektet tervez elindítani 2027-ig, és várakozásaik szerint a Mexikói-öböl tengerfenék alatti készletek adják majd a mélyvízi kitermelésük egyharmadát a 2030-as évekre.

  • Földgáz és LNG-dominancia: A TotalEnergies 2024 óta három jelentős amerikai gázpiaci akvizíciót hajtott végre, ezzel támogatva pozícióját, mint a legnagyobb amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) exportőr.

  • Értékvezérelt koncentráció: A norvég Equinor arra törekszik, hogy nemzetközi nyereségének 50 százaléka az USA-ból származzon, mivel jelenleg ez a portfóliójuk legértékesebb láncszeme.

A globális készletek természetes zsugorodása és helyenként kimerülése miatt a földrajzi koncentráció elkerülhetetlennek látszik

- hívják fel a figyelmet az elemzésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

