  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be
Globál

Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont – írja a Reuters a félhivatalos iráni Tasznim hírügynökség alapján.

Teherán a mai nap folyamán többször is kritizálta Izraelt, amiért újraindították a Libanon elleni átfogó katonai műveleteket és Bejrútot, a fővárost is elkezdik bombázni. Irán ezt a lépést az érvényben lévő tűzszünet megsértéseként értékeli.

A Tasznim hírügynökség ma bejelentette:

Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal és további katonai intézkedéseket tesznek.

A Tasznim azt is bejelentette, hogy az "ellenállás frontja", vagyis Irán és az őket segítő radikális iszlamista szervezetek lezárják a Hormuzi-szorost és a Bab El-Mandeb szorost a Vörös-tengeren (valószínűleg a jemeni húszik segítségével).

Még több Globál

Figyelmeztet a klímapolitikai biztos: kiábrándító a helyzet

Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Hatalmas víz alatti flotta épülhet: kiderült, mikor vetheti be legújabb fegyverét a fenyegetett sziget

Irán azt követi Izraeltől, hogy azonnal függesszék fel a Libanonban zajló katonai műveleteket. Addig, amíg ez nem történik meg, nem lesz további tárgyalás - ezt kommunikálja most Teherán.

A nap folyamán több, eszkaláció irányába mutató fejlemény is történt: reggel drón- és rakétatámadás érte Kuvaitot, pár órával azután, hogy az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre Irán területén. Washington szerint a katonai művelet válaszlépés volt, mivel az iráni légvédelem a hétvégén lelőtt egy MQ-1-es drónt.

Izrael egyelőre azt kommunikálja:

nem állítják le a Libanonban zajló katonai műveleteket, amíg a Hezbollah fel nem függeszti az izraeli katonák elleni támadásokat.

Nem világos, mi lesz Irán következő lépése - a Hormuzi-szoros térségében most amerikai hadihajók és légi eszközök tevékenykednek. A Vörös-tengeren viszont a húszik nyomást tudnak gyakorolni az Európa és Ázsia közt zajló hajóforgalom támadásával, ahogy tették ezt a Gáza elleni izraeli invázió első hónapjaiban is.

Végül pedig: fontos információ lehet, hogy a Tasznim az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest irányítása alatt áll, nem teljesen világos, hogy az itt megjelentett információk mennyire fedik le a civil közigazgatási szféra, reguláris erők akaratát. Az elmúlt hetekben rengeteg hír jött arról, hogy az IRGC és a civil vezetők közt nagyon jelentős ellentét bontakozott ki az amerikaiakkal való tárgyalás kapcsán.

A hírre a Brent 5%-ot ugrott, a forint pedig gyengülésbe kezdett.

Kapcsolódó cikkünk

Bekeményít Irán: nem bízunk az amerikai ígéretekben!

Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Kimondta Amerika: Trump kész újra támadni, ha nem kapja meg Irántól, amit akar

Irán elismerte: az utolsó simításokat végzik a békén, de még nincs végső döntés

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
NATO-területen potyognak az orosz drónok, nagy bajban Kijev - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility