Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be

Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont – írja a Reuters a félhivatalos iráni Tasznim hírügynökség alapján.

Teherán a mai nap folyamán többször is kritizálta Izraelt, amiért újraindították a Libanon elleni átfogó katonai műveleteket és Bejrútot, a fővárost is elkezdik bombázni. Irán ezt a lépést az érvényben lévő tűzszünet megsértéseként értékeli.

A Tasznim hírügynökség ma bejelentette:

Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal és további katonai intézkedéseket tesznek.

A Tasznim azt is bejelentette, hogy az "ellenállás frontja", vagyis Irán és az őket segítő radikális iszlamista szervezetek lezárják a Hormuzi-szorost és a Bab El-Mandeb szorost a Vörös-tengeren (valószínűleg a jemeni húszik segítségével).

Irán azt követi Izraeltől, hogy azonnal függesszék fel a Libanonban zajló katonai műveleteket. Addig, amíg ez nem történik meg, nem lesz további tárgyalás - ezt kommunikálja most Teherán.

A nap folyamán több, eszkaláció irányába mutató fejlemény is történt: reggel drón- és rakétatámadás érte Kuvaitot, pár órával azután, hogy az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre Irán területén. Washington szerint a katonai művelet válaszlépés volt, mivel az iráni légvédelem a hétvégén lelőtt egy MQ-1-es drónt.

Izrael egyelőre azt kommunikálja:

nem állítják le a Libanonban zajló katonai műveleteket, amíg a Hezbollah fel nem függeszti az izraeli katonák elleni támadásokat.

Nem világos, mi lesz Irán következő lépése - a Hormuzi-szoros térségében most amerikai hadihajók és légi eszközök tevékenykednek. A Vörös-tengeren viszont a húszik nyomást tudnak gyakorolni az Európa és Ázsia közt zajló hajóforgalom támadásával, ahogy tették ezt a Gáza elleni izraeli invázió első hónapjaiban is.

Végül pedig: fontos információ lehet, hogy a Tasznim az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest irányítása alatt áll, nem teljesen világos, hogy az itt megjelentett információk mennyire fedik le a civil közigazgatási szféra, reguláris erők akaratát. Az elmúlt hetekben rengeteg hír jött arról, hogy az IRGC és a civil vezetők közt nagyon jelentős ellentét bontakozott ki az amerikaiakkal való tárgyalás kapcsán.

A hírre a Brent 5%-ot ugrott, a forint pedig gyengülésbe kezdett.

